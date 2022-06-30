獨／連郁婷表態選新竹縣長！ 喊話綠營：也可禮讓我

新竹縣選情竹北市成兵家必爭之地，竹北市長之爭打得火熱，而新竹縣長選情也將激起新火花；目前檯面上人選除了國民黨新竹縣長楊文科、無黨籍竹北市長何淦銘表態參選之外，動向備受矚目的時代力量竹縣議員連郁婷也表態了！連受訪認了選縣長意願，更喊話綠營：「不要忘了我，也可以禮讓我！」

地方盛傳身兼時力新竹縣黨部主委、新竹縣議員的連郁婷，有意角逐竹北市市長，另也傳出搶攻新竹縣長意願，儘管各方消息眾說紛紜，但連過去僅以「不排除」、「還在考慮」回應語帶保留；這回連郁婷給出肯定答案，點頭將加入新竹縣長之役。

連郁婷表示，擔任縣議員近4年期間勤跑基層，新竹縣13鄉鎮市跑透透，選民服務範圍不侷限竹北，包含湖口、五峰山區都曾為民服務，也因此對新竹縣政清楚明瞭。連透露，早在2年前就決定往更高層級挑戰，目前已在竹東鎮、湖口鄉設置競選看板，為自身選情試水溫。

至於為何選擇參選新竹縣長而非竹北市長，連郁婷說：「國民黨林為洲與民進黨鄭朝方，在竹北市長選戰都有不能輸的理由，若加入會很辛苦。」

連郁婷進一步表示，新竹縣長一局若民進黨不推人，而選擇與無黨籍何淦銘合作，「也許民進黨可以考慮我」、「縣長沒人選，我可以承擔！」

據長期操盤綠營的地方人士表示，依照民進黨習慣，確實會與地方親綠友黨人士接觸，包括綠黨、基進黨、時代力量，以及傳將禮讓合作的無黨籍何淦銘等；不排除各種合作可能。

民進黨已徵召新竹市長林智堅、新竹市副市長沈慧虹組「智慧連線」，分別出戰桃園市與新竹市，而新竹縣人選未定。連郁婷隔空喊話綠營「不要忘了我，也可以禮讓我！」，若綠營有意合作，樂見雙方進一步討論協調。