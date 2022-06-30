陳時中參選時機難定？ 李秉穎：不下來、下來都被罵 

國內新冠疫情已脫離高原期。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今表示，疫情確實趨緩，但短時間不會結束，高原期是否過去，還需要觀察，因其中還有變數，受到BA.4、BA.5疫情可能會高高低低，還需要1至2周觀察有沒有下降。

李秉穎今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問。主持人周玉蔻說，衛福部長陳時中預計於7月17日民進黨全代會被提名參選台北市長，屆時本土病例數會降更低嗎？李秉穎說，國內新冠疫情曲線不會降的很快，就是上下波動。至於，疫情不下來，陳時中可能無法參選？李秉穎說，陳時中現在是「不下來被罵，下來也被罵。」疫情還要再看一陣子。

積極參選台北市長的交通部前部長林佳龍暗指，陳時中的仇恨值很高，如果參選台北市長將引起藍營棄保效應。李秉穎說，處在行政層面時，只要做事一定會有仇恨值，如果都不做事，就沒有仇恨值，如同最近美國大法官更動了女性墮胎權，就會有一半的人喜歡你，一半的人會恨你，因為在做事才有仇恨值。

周玉蔻問到，醫界的人擔任行政首長的優勢是？李秉穎說，一般而言，醫藥界的人擔任行政首長，當然醫師的邏輯推論比較好，雖然不是一定的，但醫師生活比較封閉、單純，不一定會適應政治環境，特別是議會質詢的壓力會比較大，可是每個人不一樣，有些人對這方面可能比較適應。陳時中參選後，有沒有考慮為陳時中站台？李秉穎說，「沒有考慮過。」