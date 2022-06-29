獨／破冰？魚死網破後3個月...朱立倫今晚密會羅智強

國民黨主席朱立倫3月底致電台北市前議員羅智強，勸退羅選桃園市長，傳出對羅說「跟你魚死網破」，兩人關係陷入決裂。暌違3個月後，在中間人的牽線下，今天晚上終於首度見面吃飯。不過，羅智強受訪表示，溝通過程一律不對外公開。

兩人於今晚6時30分在信義區知名餐廳會面。羅智強約6時20分步出象山捷運站，進入餐廳，朱立倫則未從大門進入，疑似是自行開車到大樓地下室停車場，直接搭電梯上來進入一樓餐廳，並未由司機載到門口。