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破冰？「魚死網破」後3個月...朱立倫今晚密會羅智強

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獨／破冰？魚死網破後3個月...朱立倫今晚密會羅智強

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
暌違3個月，國民黨主席朱立倫與前議員羅智強會面。本報資料照合成
暌違3個月，國民黨主席朱立倫與前議員羅智強會面。本報資料照合成

國民黨主席朱立倫3月底致電台北市前議員羅智強，勸退羅選桃園市長，傳出對羅說「跟你魚死網破」，兩人關係陷入決裂。暌違3個月後，在中間人的牽線下，今天晚上終於首度見面吃飯。不過，羅智強受訪表示，溝通過程一律不對外公開。

兩人於今晚6時30分在信義區知名餐廳會面。羅智強約6時20分步出象山捷運站，進入餐廳，朱立倫則未從大門進入，疑似是自行開車到大樓地下室停車場，直接搭電梯上來進入一樓餐廳，並未由司機載到門口。

國民黨立委賴士葆今天才說，國民黨桃園市長參選人張善政欠缺空戰能力，「還差一個羅智強」。結果碰巧今晚兩人就見面，是否「破冰」引人注目。因為月初朱立倫訪美時，羅智強還在臉書發文，批朱「失格、失信和失能」，欺騙了社會大眾、桃園人，「面對一個沒有誠信的領導者我還能期待什麼？」

前議員羅智強進入餐廳。記者劉宛琳／攝影
前議員羅智強進入餐廳。記者劉宛琳／攝影

羅智強 桃園市長 朱立倫

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