黃明昭接署長 立委：愛將上位 蘇貞昌要對治安負全責

警政署長陳家欽申請提前退休，確定由高雄市警察局長黃明昭接任。國民黨立委李德維今天表示，外界對於黃明昭出任警政署長，覺得是行政院長蘇貞昌介入很深，而以黃明昭的警界期別來說，當到署長就像是「坐直達車」。

李德維批評，雖然用人權力是在執政黨，但蘇貞昌在警界人事上一路的強勢作為，還有此次陳家欽突然提前退休的換人時機，都充滿政治考量。他認為，警察人事要兼顧行政與專業，而不是像現在民進黨執政下「只要我喜歡，有什麼不可以」，政府「用人唯親」甚至「用人唯派」，很難說服民眾。

警大前教授、國民黨立委葉毓蘭則評論表示，此次陳家欽的提前退休，不外乎是民進黨的政治考量，民進黨把警察首長人事安排視為選戰的超前部署，而當警政署長無法秉持專業與中立角色，想要掛冠求去也不足為奇。

民眾黨立委張其祿認為，大家關切的是把治安搞好，不希望再看到內政部長跟警政署長鬥來鬥去，黃明昭看起來是破格升遷，希望可以展現實際績效，既然是蘇貞昌愛將，貫徹蘇指令，「蘇貞昌也要對治安負起全責」。

時代力量立委陳椒華表示，治安沒有空窗期，適合接替人選自然應盡速補上，無論接替人選是誰，重點是真正的用人唯才，而此人事案究竟是派系關係或用人唯才，可留待日後檢驗。

民進黨高雄立委許智傑指出，黃明昭在高雄表現相當不錯，行政資歷完整，有為有守，他個人相當欣賞；相信未來黃明昭加入蘇內閣，一定可發揮所長，守護全民治安。