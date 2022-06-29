快訊

影／桃園4男載槍毒拒檢、衝撞警民車逃逸 保安大隊拖下車猛K壓制逮捕

喝洋墨水鍍金？「冷門科系」成砲灰 網揭殘酷現實：唸耶魯找嘸工作

國安會秘書長顧立雄、諮詢委員陳俊麟確診 總統府內接觸史曝光

黃明昭接署長 立委：愛將上位 蘇貞昌要對治安負全責

聯合報／ 記者程遠述吳亮賢／台北即時報導
高雄市警察局長黃明昭接任警政署長，一再向好友及員警道謝。記者林保光／攝影
高雄市警察局長黃明昭接任警政署長，一再向好友及員警道謝。記者林保光／攝影

警政署長陳家欽申請提前退休，確定由高雄市警察局長黃明昭接任。國民黨立委李德維今天表示，外界對於黃明昭出任警政署長，覺得是行政院長蘇貞昌介入很深，而以黃明昭的警界期別來說，當到署長就像是「坐直達車」。

李德維批評，雖然用人權力是在執政黨，但蘇貞昌在警界人事上一路的強勢作為，還有此次陳家欽突然提前退休的換人時機，都充滿政治考量。他認為，警察人事要兼顧行政與專業，而不是像現在民進黨執政下「只要我喜歡，有什麼不可以」，政府「用人唯親」甚至「用人唯派」，很難說服民眾。

警大前教授、國民黨立委葉毓蘭則評論表示，此次陳家欽的提前退休，不外乎是民進黨的政治考量，民進黨把警察首長人事安排視為選戰的超前部署，而當警政署長無法秉持專業與中立角色，想要掛冠求去也不足為奇。

民眾黨立委張其祿認為，大家關切的是把治安搞好，不希望再看到內政部長跟警政署長鬥來鬥去，黃明昭看起來是破格升遷，希望可以展現實際績效，既然是蘇貞昌愛將，貫徹蘇指令，「蘇貞昌也要對治安負起全責」。

時代力量立委陳椒華表示，治安沒有空窗期，適合接替人選自然應盡速補上，無論接替人選是誰，重點是真正的用人唯才，而此人事案究竟是派系關係或用人唯才，可留待日後檢驗。

民進黨高雄立委許智傑指出，黃明昭在高雄表現相當不錯，行政資歷完整，有為有守，他個人相當欣賞；相信未來黃明昭加入蘇內閣，一定可發揮所長，守護全民治安。

黃明昭 民進黨 蘇貞昌

延伸閱讀

影／黃明昭接警政署長專訪：將防止選舉暴力、打假訊息

影／黃明昭接警政署長 陳其邁給予祝福

黃明昭升警政署長 陳其邁：黃署長一年多來以警局為家

黃明昭接警政署長 高市警界傳警政委員林炎田接局長

相關新聞

影／黃明昭接警政署長專訪：將防止選舉暴力、打假訊息

警政署長今天確定由高雄市警察局長黃明昭接棒，黃明昭明天走馬上任前，接受本報專訪，他強調「防止選舉暴力」和「打假訊息」，是...

銓敘部修正 3情形生殖失能給付不受45歲年齡限制

銓敘部今天發布「公教人員保險失能給付標準附表」修正，並訂自7月1日生效。未來女性公保被保險人，在相關條件規範下，且確定失...

高雄市警察局長黃明昭接警政署長 蘇貞昌強勢主導

警政署長陳家欽申請提前退休，今天確定由高雄市警察局長黃明昭接任，明天交接到任。黃明昭被認為是行政院長蘇貞昌人馬，警界解讀...

陳家欽申退 黃明昭接任警政署長

警政署長陳家欽申請提前退休，昨天主持最後一場署務會報。內政部今天證實，新任警政署長，由高雄市警局長黃明昭接任。

拜會商總談電價 李貴敏：關注產業能否承受漲價幅度

國民黨立委李貴敏今上午拜會中華民國全國商業總會，就近期經濟景氣、油電雙漲、產業發展與需求等議題，與商總理事長許舒博交換意...

黃明昭接署長 立委：愛將上位 蘇貞昌要對治安負全責

警政署長陳家欽申請提前退休，確定由高雄市警察局長黃明昭接任。國民黨立委李德維今天表示，外界對於黃明昭出任警政署長，覺得是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。