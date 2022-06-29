三度抽失智人瑞當國民法官 藍委轟誇張到極點

一名101歲失智的老婦人已住在安養中心，卻被桃院三度通知擔任國民法官。國民黨立委賴士葆直呼，整個過程離譜又誇張到極點。法院只顧死守有疑義的法律、強要一個失智又失能婦人出庭當國民法官，對於家屬的說明不屑一顧，這就是蔡英文引以為傲的司改？

賴士葆指出，去年12月第一次收到通知，家屬即以掛號信回復說明不適任理由，並附照片佐證住在安養中心，老婦已不能走路、言語，完全失智失能的狀況。今年2月又收第二次通知，家屬直接打電話到法院，結果以科長沒空接電話把她打發。現在第三度通知她8月要到桃院報到，讓家屬直呼太離譜。

賴士葆說，桃院及司法院回應這件事情裡面並沒有違法或不當之處，讓人看到法院的十足僚氣。依照法律規定，對國民法官發出選任期日通知，也就是第三次名冊作成才能依法辭任，所以法院堅稱沒有違法之處。這個法令是有疑義，即便知道有不適任的人，但是依法行政，走法定程序就沒有錯。依照「法官法」，法官70歲就不再從事審判業務，為什麼101歲失智、失能的人可以擔任國民法官，這之間沒有任何扞格之處嗎？

賴士葆說，整件事情於情於理於法都大有問題，法院聲明沒有不當之處，是本著法院永遠不會有錯的心態更讓人不敢恭維。家屬第一次的掛號信說明和照片顯然沒人看一眼，家屬第二次收到通知，改用打電話結果科長沒空，接電話的人也不想理會，整件事情看到一個十足擾民的烏龍事件。法院只顧走行政程序，死守有疑義的法律、強要一個失智又失能婦人出庭當國民法官，對於家屬的說明不屑一顧。