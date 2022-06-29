300億擴大租金補貼專案7月1日上路 蘇揆明親自出席宣傳

300億元中央擴大租金補貼專案7月1日正式上路，受惠人數預計達50萬戶。行政院長蘇貞昌明天將在行政院會後，率相關部會首長舉行計畫啟動儀式，親自宣傳相關政策4大亮點。

減輕租屋民眾負擔，行政院核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，7月1日起開放申請，以每年編列300億元預算，補貼每戶每月最高2000元到8000元。預計9月核定新戶資格，補助款項於10月統一撥款。

政府近期大力宣傳，內政部明天將在行政院舉行「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」。蘇貞昌將率行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、教育部長潘文忠、衛福部次長李麗芬、營建署長吳欣修、仲介公會及民間社會福利等9個民間團體，共同出席啟動儀式。

針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼1.2倍，2年內新婚家庭加碼1.3倍，經濟弱勢家庭加碼1.4倍。育有未成年子女家庭則從1.4倍起，每多生1胎就多0.2倍；所得標準也從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，擴大協助50萬戶租屋家庭，預計有超過半數的租屋家庭，可獲政府協助。

內政部表示，今年開辦的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」有「戶數擴大」、「金額加碼」、「資格放寬」及「申請簡便」等4大亮點。為減輕更多家庭的生活負擔，總經費從原本的57億元提高至300億元，租金補貼戶數也從目前12萬戶，大規模提升至50萬戶。

另對於初入社會35歲以下青年、2年內新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家庭，補貼金額也將加碼至少1.2倍至1.8倍，具體彰顯蘇貞昌「有溫暖、大魄力」的政策。