影／黃明昭接警政署長專訪：將防止選舉暴力、打假訊息

警政署長今天確定由高雄市警察局長黃明昭接棒，黃明昭明天走馬上任前，接受本報專訪，他強調「防止選舉暴力」和「打假訊息」，是當前最重要的工作。

黃明昭說，警方將來查賄工作會結合檢、調及政風單位，組成查賄團隊，查察賄選、防制暴力介入，避免影響選舉，尤其「境外勢力」、「境外資金」或利用假訊息干擾選舉，是他上任後最先須要面對的工作。

黃明昭表示，「科技偵防很重要」，因為現在的犯罪已經結合網路科技，警方必須強化科技偵防的設備、人力等能量，尤其人力上，可結合大學教育訓練，提升警方科技偵防專業，打擊科技犯罪；另外，有好裝備、好環境，才能提升士氣，是現在要努力的方向。

由於警界人事升遷常受質疑不公平，甚至警政署前署長陳家欽時期，警界常質疑「陳家軍」人事，黃明昭認為，「警察的工作是一棒接一棒」， 對於願意付出、熱愛工作的同仁要鼓勵，對表現敬業、突出的警察更要鼓勵。他說，「警察是國家的警察，沒分黨派，沒分誰是誰的人，都是為國家做事」，只要肯付出，他認為，獲拔擢升官是鼓舞士氣的好方法。

警政署長陳家欽明天退休，新署長今天才定案，黃明昭明天就要上任，但高雄市警察局長人選仍待黃明昭決定。黃明昭表示他上任後評選要一段時間，可能會先由副局長代理。這將是高雄市警察局長首次出現代理局長的例子。