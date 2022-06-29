影／黃明昭接警政署長 陳其邁給予祝福

內政部今天公布高雄市警察局長黃明昭接任警政署長，明天將舉辦交接典禮，黃明昭專程到市府與市長陳其邁道別，黃明昭受訪表示，下午才接獲通知要接任警政署長，「這是責任的加重」，自己會全力以赴維護社會治安。陳其邁說，自己對於黃明昭離開高雄不捨，「他的責任將更重，但相信黃署長會勇於承擔，一定會有好表現。」

陳其邁肯定黃明昭在高雄的表現，陳其邁提到，高市去年槍擊案是六都第二低，至今年已降到六都最低，「這代表黃署長與基層警員的努力。」陳其邁說，黃明昭這一年多來以警察局為家，「曾凌晨三點傳訊給黃局長，他都馬上回覆，很懷疑他到底有沒有在睡。」