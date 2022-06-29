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影／黃明昭接警政署長 陳其邁給予祝福

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄市警察局長黃明昭即將接警政署長，與高雄市長陳其邁一起召開記者會向大家說明。記者劉學聖／攝影
高雄市警察局長黃明昭即將接警政署長，與高雄市長陳其邁一起召開記者會向大家說明。記者劉學聖／攝影

內政部今天公布高雄市警察局長黃明昭接任警政署長，明天將舉辦交接典禮，黃明昭專程到市府與市長陳其邁道別，黃明昭受訪表示，下午才接獲通知要接任警政署長，「這是責任的加重」，自己會全力以赴維護社會治安。陳其邁說，自己對於黃明昭離開高雄不捨，「他的責任將更重，但相信黃署長會勇於承擔，一定會有好表現。」

陳其邁肯定黃明昭在高雄的表現，陳其邁提到，高市去年槍擊案是六都第二低，至今年已降到六都最低，「這代表黃署長與基層警員的努力。」陳其邁說，黃明昭這一年多來以警察局為家，「曾凌晨三點傳訊給黃局長，他都馬上回覆，很懷疑他到底有沒有在睡。」

黃明昭說，接任警政署長是責任的加重，會秉持在任何地方服務的精神，全力以赴維護社會治安。他提到，在高雄服務期間，因基層同仁全心全意投入維護治安，也協助疫調工作，這段時間高雄治安穩定，在槍擊、重大暴力案件都有很好的績效。至於高市警察局長接任人選，黃明昭說，這要由中央考量，但自己就任後也會一起討論、「也會和陳市長協調」。

高雄市警察局長黃明昭即將接警政署長，他表示會秉持在任何地方服務的精神，全力以赴維護社會治安。記者劉學聖／攝影
高雄市警察局長黃明昭即將接警政署長，他表示會秉持在任何地方服務的精神，全力以赴維護社會治安。記者劉學聖／攝影
高雄市警察局長黃明昭（右）即將接警政署長，高雄市長陳其邁（左）給予祝福。記者劉學聖／攝影
高雄市警察局長黃明昭（右）即將接警政署長，高雄市長陳其邁（左）給予祝福。記者劉學聖／攝影
高雄市警察局長黃明昭即將接警政署長，他表示會秉持在任何地方服務的精神，全力以赴維護社會治安。記者劉學聖／攝影
高雄市警察局長黃明昭即將接警政署長，他表示會秉持在任何地方服務的精神，全力以赴維護社會治安。記者劉學聖／攝影

黃明昭 陳其邁 警察

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