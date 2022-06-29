柯志恩喊「高雄我來了」議員合體看板立馬現身

高雄市議員苦等「母雞」多時，今天下午國民黨中常會提名柯志恩參選高雄市長後，爭取連任的高市議員陳若翠、邱于軒在第一時間張掛合體看板表達支持與歡迎。兩人說，藉由選舉看板宣告歡迎柯志恩帶領高雄作戰，地方與中央同心協力拚年底選戰。

前金、新興及苓雅議員陳若翠在三多與自強路口張掛前副市長李四川合體看板，隨後中正、民族路口也掛起柯志恩合照看板。陳若翠說，李四川雖然沒有參選市長，但他在高雄留下不錯成績，「路平、燈亮、水溝通」看似平凡無奇，但攸關交通安全、建設及治水品質，都讓民眾非常有感也非常懷念。

陳若翠指出，柯志恩浮出檯面後，沉寂已久的高雄藍營動了起來，支持者士氣大振，今天中央宣布柯志恩出征之後，盼柯能發揮火車頭作用，帶領地方一起作戰，「大家缺一不可」，一定要團結合作打贏這場選戰。

邱于軒在大寮競選服務處張掛第一面合體看板，後續還會有十幾面會陸續上架。邱于軒說，柯志恩問政犀利，學識涵養俱佳，相信她能以一個女性、媽媽的角度來發掘高雄市政問題。

邱又說，高雄正面臨空污嚴重、貧富差距加大、疫情延燒、房價飛漲、工安意外頻傳，以及政府供電不穩又要漲電價等問題和挑戰，希望這場選戰能聚焦市政問題，不分藍綠的來改善高雄人的生活，少噴點政治口水。