快訊

溝通不良TVBS「營業中」換台做？ 製作人出面回應了

黃明昭確定出線警政署長 高市警界傳「他」接任局長

柯志恩喊「高雄我來了」議員合體看板立馬現身

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員陳若翠拚連任，今天下午在中正、民族路口張掛她與柯志恩的合照看板。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員陳若翠拚連任，今天下午在中正、民族路口張掛她與柯志恩的合照看板。記者徐白櫻／攝影

高雄市議員苦等「母雞」多時，今天下午國民黨中常會提名柯志恩參選高雄市長後，爭取連任的高市議員陳若翠、邱于軒在第一時間張掛合體看板表達支持與歡迎。兩人說，藉由選舉看板宣告歡迎柯志恩帶領高雄作戰，地方與中央同心協力拚年底選戰。

前金、新興及苓雅議員陳若翠在三多與自強路口張掛前副市長李四川合體看板，隨後中正、民族路口也掛起柯志恩合照看板。陳若翠說，李四川雖然沒有參選市長，但他在高雄留下不錯成績，「路平、燈亮、水溝通」看似平凡無奇，但攸關交通安全、建設及治水品質，都讓民眾非常有感也非常懷念。

陳若翠指出，柯志恩浮出檯面後，沉寂已久的高雄藍營動了起來，支持者士氣大振，今天中央宣布柯志恩出征之後，盼柯能發揮火車頭作用，帶領地方一起作戰，「大家缺一不可」，一定要團結合作打贏這場選戰。

邱于軒在大寮競選服務處張掛第一面合體看板，後續還會有十幾面會陸續上架。邱于軒說，柯志恩問政犀利，學識涵養俱佳，相信她能以一個女性、媽媽的角度來發掘高雄市政問題。

邱又說，高雄正面臨空污嚴重、貧富差距加大、疫情延燒、房價飛漲、工安意外頻傳，以及政府供電不穩又要漲電價等問題和挑戰，希望這場選戰能聚焦市政問題，不分藍綠的來改善高雄人的生活，少噴點政治口水。

邱于軒也喊話，希望柯志恩發揮女性的細膩、國際觀和智庫專業，帶領著大家為高雄打拚，把高雄帶往更宏觀的國際性城市。

高雄市議員邱于軒大寮服務處今天下午張掛柯志恩合體照片，盼能順利出擊。圖／邱于軒提供
高雄市議員邱于軒大寮服務處今天下午張掛柯志恩合體照片，盼能順利出擊。圖／邱于軒提供
高雄市議員陳若翠在三多與自強路口張掛李四川合體看板。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員陳若翠在三多與自強路口張掛李四川合體看板。記者徐白櫻／攝影

邱于軒 高雄市長 李四川

延伸閱讀

獲國民黨提名參選高雄市長 柯志恩：全力以赴

被質疑切割韓國瑜 柯志恩否認：我們性別、髮量都不同

選高市不與韓國瑜比 柯志恩：髮量、性別都不一樣

高雄藍軍歡迎柯志恩 提醒她會被綠營拿「顯微鏡」檢視

相關新聞

銓敘部修正 3情形生殖失能給付不受45歲年齡限制

銓敘部今天發布「公教人員保險失能給付標準附表」修正，並訂自7月1日生效。未來女性公保被保險人，在相關條件規範下，且確定失...

高雄市警察局長黃明昭接警政署長 蘇貞昌強勢主導

警政署長陳家欽申請提前退休，今天確定由高雄市警察局長黃明昭接任，明天交接到任。黃明昭被認為是行政院長蘇貞昌人馬，警界解讀...

陳家欽申退 黃明昭接任警政署長

警政署長陳家欽申請提前退休，昨天主持最後一場署務會報。內政部今天證實，新任警政署長，由高雄市警局長黃明昭接任。

柯志恩喊「高雄我來了」議員合體看板立馬現身

高雄市議員苦等「母雞」多時，今天下午國民黨中常會提名柯志恩參選高雄市長後，爭取連任的高市議員陳若翠、邱于軒在第一時間張掛...

蘇嘉全訪日 協商石斑魚出口至日本策略

台灣日本關係協會會長蘇嘉全27日至29日訪問日本，關心我國石斑魚出口至日本議題。

黃明昭升警政署長 陳其邁：黃署長一年多來以警局為家

內政部今天公布高雄市警察局長黃明昭接任警政署長，黃明昭下午至市府和市長陳其邁道別，黃明昭受訪表示，自己今下午接獲通知要接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。