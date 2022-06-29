黃明昭升警政署長 陳其邁：黃署長一年多來以警局為家

內政部今天公布高雄市警察局長黃明昭接任警政署長，黃明昭下午至市府和市長陳其邁道別，黃明昭受訪表示，自己今下午接獲通知要接任警政署長，「這是責任的加重」，自己會全力以赴維護社會治安。陳其邁說，黃明昭這一年多來以警察局為家，「曾凌晨三點傳訊給黃局長，他都馬上回覆，很懷疑他到底有沒有在睡。」

黃明昭說，接任警政署長是責任的加重，會秉持在任何地方服務的精神，全力以赴維護社會治安。他提到，在高雄服務期間，因基層同仁全心全意投入維護治安，也協助疫調工作，這段時間高雄治安穩定，在槍擊、重大暴力案件都有很好的績效。至於高市警察局長接任人選，黃明昭說，這要由中央考量，但自己就任後也會一起討論、「也會和陳市長協調」。

黃明昭明天就要北上報到，有媒體問及是否覺得太趕，來不及收東西？黃明昭說，擔任警察工作就是如此，隨時接收到上級指令，「該往哪邊就往哪邊，我們都隨時24小時準備好。」警政署副署長劉柏良、李永癸都曾任高市警察局長，算是黃明昭的學長，與學長共事，甚至要管學長是否會有壓力？黃明昭說，上任後將與學長多多請益，相信兩人也會提攜後輩。

陳其邁說，自己對於黃明昭離開高雄不捨，「他的責任將更重，但相信黃署長會勇於承擔，一定會有好表現。」陳其邁肯定黃明昭在高雄的表現，陳其邁提到，高市去年槍擊案是六都第二低，至今年已降到六都最低，「這代表黃署長與基層警員的努力。」