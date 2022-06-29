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疫情後首度面對面交流 蘇嘉全訪日拜會大橋光夫

聯合報／ 記者張加／即時報導
台灣日本關係協會會長蘇嘉全（左二）訪問日本，會晤日本台灣交流協會會長大橋光夫（右二）。圖／取自日本台灣交流協會臉書
台灣日本關係協會會長蘇嘉全（左二）訪問日本，會晤日本台灣交流協會會長大橋光夫（右二）。圖／取自日本台灣交流協會臉書

台灣日本關係協會會長蘇嘉全訪問日本，昨會晤日本台灣交流協會會長大橋光夫，蘇嘉全表達了願與大橋光夫共同推進台日關係的決心。

日本台灣交流協會臉書發文指出，昨日，大橋光夫與正在日本訪問的蘇嘉全會面；這是自5月27日蘇嘉全就任會長以來，兩會會長的首次會面，也是疫情爆發以來，兩會會長首次面對面的交流。

日本台灣交流協會表示，大橋光夫對蘇嘉全的就任表示衷心祝賀，也表示日台友情是世所罕見且值得驕傲的，期望與蘇嘉全共同為今後的日台關係盡心竭力，蘇嘉全也表達了願與大橋光夫共同推進日台關係的決心。

另外，我駐日代表謝長廷、知名歌手翁倩玉、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明及專務理事花木出等人皆出席了此次會面，共享現場準備的台灣鳳梨。

日本台灣交流協會 蘇嘉全 台日關係

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