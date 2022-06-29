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吳釗燮視訊美智庫 籲民主陣營團結抵禦中國威權擴張

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮線上出席美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」舉辦的年度「布魯塞爾論壇」。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮線上出席美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」舉辦的年度「布魯塞爾論壇」。圖／外交部提供

外交部長吳釗燮視訊參加華府智庫論壇指出，中國大陸在區域不斷採取挑釁行徑，危及印太地區的和平穩定，並強調民主陣營團結抵禦中國威權擴張的必要性。

據外交部新聞稿，吳釗燮28日以視訊方式參加美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉辦的年度「布魯塞爾論壇」，本場研討會主題為「海內外之民主」，並與美國聯邦參議員墨菲（Christopher Murphy）及GMF保衛民主聯盟主任梭頓（Laura Thornton）同場對談。

吳釗燮表示，俄烏戰爭給予台灣的三項啟發：第一，威權國家對全球民主國家造成巨大威脅，尤其是中國在東海、南海、太平洋等地區不斷採取挑釁行徑，意圖突破第一島鏈，擴張野心昭然若揭，危及印太地區的和平穩定；第二，烏克蘭堅定抵禦俄國侵略，台灣深受鼓舞，也會持續積極發展不對稱戰力、以及全民防衛與後備動員能力；第三，民主國家團結支持烏克蘭對抗威權國家侵略，當能有效嚇阻中國野心，台灣將續爭取民主理念相近國家的支持。

吳釗燮也分享台灣對抗中國經濟脅迫的經驗，中國片面停止進口我國的石斑魚、鳳梨等農漁產品 ，對立陶宛、捷克、澳洲也採取類似的無理做法，台灣政府及民間透過擴大購買澳、立等國產品方式，展現民主國家互助團結抵抗中國經濟施壓。

此外，吳釗燮指出，中國持續對台進行認知戰，意圖削弱台灣民眾對政府信心，台灣政府及民間對此積極因應；台灣將持續堅守民主，同時也需要民主夥伴團結支持台灣。

吳釗燮 烏克蘭

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