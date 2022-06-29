黃明昭接警政署長 高市警界傳警政委員林炎田接局長

內政部今天公布高雄市警察局長黃明昭接任警政署長，高雄警界相傳，警政委員林炎田可望接任將高雄市警察局長。高雄市警局今天下午也雇工布置禮堂，等待新局長到任。黃明昭參加高雄市警局最後1次周報，認為高雄市警局是「優質團隊」，員警為高雄市治安共同打拚才讓他有幸升任警政署長。

黃明昭確定接警政署長後，高雄警界早已相傳警政委員林炎田、航空警察局長鄭明忠，或台南市警察局長方仰寧可能接任高雄市警察局長，另傳副署長劉柏良「回任」，不過，劉柏良表示「沒有的事」。他說只剩半年就退休，不可能再接高雄市警察局長，至於新局長人選，由新任署長決定。

黃明昭去年1月16日接任高雄市警察局長，在今天內政部發布由他接警政署長，他在高雄市共任職1年5個月。今天上午他「洽公外出」，不在警局，據悉，他上台北「面聖」，直到警政署長新人事出爐，才趕著搭高鐵返回高雄，短暫參加市警局周報。

黃明昭在周報會場，頒獎給高雄市警局6月30日將退休的3名3線1星科長等人，致詞時表示，在這短暫任期期間，對員警為高雄市治安共同打拚、付出的辛勞讓他有幸榮升，表示感謝，並認為高雄市是很優質的團隊，同仁工作的敬業精神、默默付出，他都看在眼裡，他由衷感謝高雄團隊，也期盼同仁無論在升官、身體、家庭和樂都有很好的發展。