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黃明昭確定出線警政署長 高市警界傳「他」接任局長

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黃明昭接警政署長 高市警界傳警政委員林炎田接局長

聯合報／ 記者林保光／即時報導
黃明昭今天確定接警政署長，下午由台北趕回高雄市警局，參加周報，感謝員警為高雄治安打拚。記者林保光／翻攝
黃明昭今天確定接警政署長，下午由台北趕回高雄市警局，參加周報，感謝員警為高雄治安打拚。記者林保光／翻攝

內政部今天公布高雄市警察局長黃明昭接任警政署長，高雄警界相傳，警政委員林炎田可望接任將高雄市警察局長。高雄市警局今天下午也雇工布置禮堂，等待新局長到任。黃明昭參加高雄市警局最後1次周報，認為高雄市警局是「優質團隊」，員警為高雄市治安共同打拚才讓他有幸升任警政署長。

黃明昭確定接警政署長後，高雄警界早已相傳警政委員林炎田、航空警察局長鄭明忠，或台南市警察局長方仰寧可能接任高雄市警察局長，另傳副署長劉柏良「回任」，不過，劉柏良表示「沒有的事」。他說只剩半年就退休，不可能再接高雄市警察局長，至於新局長人選，由新任署長決定。

黃明昭去年1月16日接任高雄市警察局長，在今天內政部發布由他接警政署長，他在高雄市共任職1年5個月。今天上午他「洽公外出」，不在警局，據悉，他上台北「面聖」，直到警政署長新人事出爐，才趕著搭高鐵返回高雄，短暫參加市警局周報。

黃明昭在周報會場，頒獎給高雄市警局6月30日將退休的3名3線1星科長等人，致詞時表示，在這短暫任期期間，對員警為高雄市治安共同打拚、付出的辛勞讓他有幸榮升，表示感謝，並認為高雄市是很優質的團隊，同仁工作的敬業精神、默默付出，他都看在眼裡，他由衷感謝高雄團隊，也期盼同仁無論在升官、身體、家庭和樂都有很好的發展。

他參加周報頒獎後，原本打算與守候在高雄市警局的媒體見面，但立即被高雄市長陳其邁召見，馬上趕赴市府。

高雄市警察局長黃明昭今天下午在警政署長人事發布，從台北趕回高雄，立即被高雄市長陳其邁召見。圖／資料照片，記者林保光／攝影
高雄市警察局長黃明昭今天下午在警政署長人事發布，從台北趕回高雄，立即被高雄市長陳其邁召見。圖／資料照片，記者林保光／攝影
高雄市警察局長黃明昭接任署長，市警局下午布置禮堂，等待新局長接任。記者林保光／攝影
高雄市警察局長黃明昭接任署長，市警局下午布置禮堂，等待新局長接任。記者林保光／攝影
黃明昭（左二）確定接警政署長後，由台北趕回高雄市警局，頒紀念品給3名明天退休的3線1星科長。記者林保光／翻攝
黃明昭（左二）確定接警政署長後，由台北趕回高雄市警局，頒紀念品給3名明天退休的3線1星科長。記者林保光／翻攝

高雄市長 警察 黃明昭

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