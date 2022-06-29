民進黨台東縣長人選未定 賴坤成向蔡英文喊話

民進黨選對會近期展開非執政縣市提名，台東縣長人選尚未決定，外傳黨中央將徵召提名立委劉櫂豪，讓表態參選的前立委賴坤成今下午臨時開記者會向蔡英文總統喊話「到台東聽聽基層聲音」。

賴坤成說，截至目前為止，黨中央從未有主動徵詢他，也從未進行協調，又何來部分媒體所稱「勸退」之說，他從未棄最後一絲希望，而且是很有機會為民進黨拿下台東縣長。

他說，劉若6度帶職參選，地方早已反彈的聲浪，恐會影響民進黨在台東整個選戰氣勢，他懇請黨中央及小英總統到台東聽聽基層黨員及黨公職的聲音，不要一開始就「射箭畫靶」。

賴坤成強調，以他個人幾十年累積的人脈和豐富的行政經驗，不是從政治或藍綠顏色看出來，搞不好連藍軍重要幹部，甚至共產黨人士都會支持他，因為，他做事情不問藍綠，憑的是實力和能力。

他希望黨中央辦一次民調，黨中央若願意辦民調，結果是劉勝出，賴坤成表示絕對支持劉，不要讓他不明不白的連徵詢、協調都沒有，就直接徵召提名劉，這對他和基層黨員很不公平。

民進黨台東縣黨部表示，台東縣長選舉，黨將以徵召提名方式推出縣長候選人，徵召最強、最適當候選人參選，縣黨部全力支持黨中央的決定。