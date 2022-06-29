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民進黨台東縣長人選未定 賴坤成向蔡英文喊話

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨選對會近期展開非執政縣市提名，台東縣長人選尚未決定，外傳黨中央將徵召提名立委劉櫂豪，讓表態參選的前立委賴坤成今天下午臨時開記者會向蔡英文總統喊話「到台東聽聽基層聲音」。記者尤聰光／攝影
民進黨選對會近期展開非執政縣市提名，台東縣長人選尚未決定，外傳黨中央將徵召提名立委劉櫂豪，讓表態參選的前立委賴坤成今天下午臨時開記者會向蔡英文總統喊話「到台東聽聽基層聲音」。記者尤聰光／攝影

民進黨選對會近期展開非執政縣市提名，台東縣長人選尚未決定，外傳黨中央將徵召提名立委劉櫂豪，讓表態參選的前立委賴坤成今下午臨時開記者會向蔡英文總統喊話「到台東聽聽基層聲音」。

賴坤成說，截至目前為止，黨中央從未有主動徵詢他，也從未進行協調，又何來部分媒體所稱「勸退」之說，他從未棄最後一絲希望，而且是很有機會為民進黨拿下台東縣長。

他說，劉若6度帶職參選，地方早已反彈的聲浪，恐會影響民進黨在台東整個選戰氣勢，他懇請黨中央及小英總統到台東聽聽基層黨員及黨公職的聲音，不要一開始就「射箭畫靶」。

賴坤成強調，以他個人幾十年累積的人脈和豐富的行政經驗，不是從政治或藍綠顏色看出來，搞不好連藍軍重要幹部，甚至共產黨人士都會支持他，因為，他做事情不問藍綠，憑的是實力和能力。

他希望黨中央辦一次民調，黨中央若願意辦民調，結果是劉勝出，賴坤成表示絕對支持劉，不要讓他不明不白的連徵詢、協調都沒有，就直接徵召提名劉，這對他和基層黨員很不公平。

民進黨台東縣黨部表示，台東縣長選舉，黨將以徵召提名方式推出縣長候選人，徵召最強、最適當候選人參選，縣黨部全力支持黨中央的決定。

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