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【重磅快評】食藥署政風巧扮東廠？效率教人拍案驚奇

聯合報／ 主筆室
國民黨團披露，食藥署啟動政風調查後，卻回過頭調查檢舉的廠商，要求吹哨者接受政風約詢，質疑食藥署是想讓檢舉廠商噤聲、製造寒蟬效應。記者程遠述／攝影
國民黨團披露，食藥署啟動政風調查後，卻回過頭調查檢舉的廠商，要求吹哨者接受政風約詢，質疑食藥署是想讓檢舉廠商噤聲、製造寒蟬效應。記者程遠述／攝影

國民黨立院黨團四天前爆料，指有廠商在申請快篩試劑緊急使用授權（ＥＵＡ）過程，竟接到兩家「顧問公司」主動聯繫，聲稱可以協助快速申請到ＥＵＡ，質疑食藥署有人「內神通外鬼」，要求署長吳秀梅下台。吳事後受訪回應「要回他什麼？」；沒想到就在吳打迷糊仗之際，食藥署政風人員早已巧扮東廠，不僅約詢吹哨廠商，還下鄉「查廠」，效率讓人拍案驚奇。

國民黨團爆料後，食藥署承諾啟動政風調查，未料竟回頭調查檢舉的廠商，一位「食藥署黃小姐」多次去電這家吹哨者公司，要求負責人回電，之後食藥署甚至派政風人員前往吹哨者公司宜蘭倉庫，約詢相關人員，同時要求負責人到食藥署面談。吹哨廠商面臨ＥＵＡ審查黑箱之餘，還要應付來自食藥署一連串的調查，讓人懷疑我們還是個民主法治的國家嗎？

藍委李德維說，國民黨為保護吹哨廠商，爆料過程並未透露廠商個資，記者會資料也經過處理，沒想到事後食藥署政風人員卻不斷要求廠商確認記者會爆料影像中的人物是誰，講白了就是「要知道是誰提出檢舉」；如果所言為真，顯示政風人員根本一開始就不想調查食藥署內部人員有無舞弊，一心只想要處理「提出問題的人」，這不是東廠，什麼才是東廠？

吳秀梅近來爭議頗大，在大鑫公司被爆魚目混珠後，立委指食藥署早就知情，卻讓劣質品流入市面販賣近兩百萬劑　　，要求吳秀梅下台負責。吳秀梅閃躲多時後，竟指食藥署就是個審核把關的單位，廠商送來的資料不正確，給錯誤的東西，不是應該要譴責違法廠商嗎？吳的回應如提油救火，引發更大的風波，也讓人不免以為，食藥署捅出這麼大的紕漏，不僅螺絲鬆動，更難脫圖利舞弊的質疑，當時政風單位默不作聲，實已失職。

這次國民黨團爆料，政風單位猛然醒警，想要有一番作為，但卻搞錯了方向，無視外界質疑食藥署內部可能有內神通外鬼的情形，不去調查內部有無問題，反而把力氣用在追查吹哨者身分上面，還製造寒蟬效應（不知是否刻意而為），除弊無功，反而惹來負評，這可能比默不作聲還糟糕，說不定繼續保持持沉默還好一些。                          

更扯的是，國民黨團批評食藥署政風淪為「東廠」，竟有綠委回擊，稱約詢相關人士是非常平常與正常的事，國民黨不要扭曲事實，更有綠委反問國民黨「既然認為食藥署內神通外鬼，請問一下內鬼是誰？」，真是讓人哭笑不得，如果政風約詢、查廠是正常，綠委怎麼不叫政風也去約詢之前出事的大鑫、高登？如果內鬼是誰都要國民黨提供答案，那我們還需要檢調單位嗎？      

食藥署 國民黨

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