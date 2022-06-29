銓敘部修正 3情形生殖失能給付不受45歲年齡限制

銓敘部今天發布「公教人員保險失能給付標準附表」修正，並訂自7月1日生效。未來女性公保被保險人，在相關條件規範下，且確定失能日是在2021年7月1日（含）以後者，可依標準請領公保部分失能給付，不用受「年齡未滿45歲」的限制。

銓敘部今天修正公保失能給付標準附表，針對「生殖失能」種類第4-20號「部分失能」標準，刪除「年齡未滿45歲」的規定，並訂自今年7月1日生效。

有關公保失能給付標準附表「生殖失能」種類第4-20號「部分失能」標準的適用為，女性公保被保險人原有生殖能力，因傷病醫療，而有子宮切除、兩側卵巢割除、或因癌症接受放射或化學治療致卵巢喪失製造卵子功能的情形之一，導致終生喪失生殖能力。

銓敘部指出，上述「部分失能」標準原訂有「年齡須未滿45歲」的條件，本次修正刪除該年齡條件後，女性公保被保險人有上述情形之一，且確定失能日是在「2021年7月1日（含）以後」者，可依標準請領公保部分失能給付，不用受「年齡未滿45歲」的限制。