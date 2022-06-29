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民進黨新增發言人李坤城 正國會背景受矚目

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨新任發言人李坤城。圖／民進黨提供
民進黨新任發言人李坤城。圖／民進黨提供

民進黨秘書長林錫耀今天在中常會報告時宣布，中央黨部將新增一位黨發言人，由新北市議員李坤城出任，為民進黨發言人群陣容增添更堅強的戰力。黨內人士分析，當前「恩恩案」發酵重挫侯友宜聲勢，在地議員加入發言人群將有助於與新北市府之間的議題攻防；此外，由於李坤城已宣布不再連任議員，提早備戰2024年立委，此安排亦有到中央層級磨練意味。

黨內人士另指出，「正國會」掌門人林佳龍是否轉戰新北市議題受關注，之前的發言人群中並無明顯正國會背景者，在這時間點加入同屬「正國會」、又是深耕新北市的李坤城，令人玩味。

民進黨發言人周江杰表示，李坤城畢業於台北市建國中學、政治大學公行系學士、社會學研究所碩士，現於台灣大學國家發展研究所攻讀博士，為博士候選人。

周江杰補充李坤城的職涯經歷指出，李坤城為三屆新北市議會議員（第一、二、三屆），曾擔任過新北市議會民進黨團總召，也是美國國務院邀請國際領袖人才參訪計畫(IVLP)訪問學者，以及行政院專門委員，並且也曾擔任綠色和平廣播電台主持人，是個學經歷豐富的黨發言人。未來也將借重他在新北市議會和地方民意代表的經驗，協助中央黨部回應相關時事與地方議題的新聞需求。

民進黨 正國會

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