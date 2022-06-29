新任警政署長黃明昭「工作狂」 奉命大力打擊假訊息

警政署長陳家欽申請提前退休，行政院今天批准高雄市警察局長黃明昭接任署長人事令。黃明昭從刑警出身，在警界是事必躬親的「工作狂」，處事態度積極，不過在刑事局長任內奉命大力打擊假訊息，引發「選擇性辦案」非議。

黃明昭是警察大學51期畢業，曾任新竹、彰化縣刑警隊長及台北縣刑警大隊長、刑事局偵七隊長，在台北市刑警大隊長任內偵破雨衣大盜運鈔車搶案，並處理太陽花學運聚眾陳抗，再歷任刑事局主任秘書及雲林縣警察局長。

2018年1月黃明昭從刑事局副局長調基隆市警察局長，隔年1月升警政署警政委員，並代理刑事局長，同年3月真除，去年1月從刑事局長調高雄市警察局長。警政高層說，黃明昭在台北縣獲當時台北縣長蘇貞昌器重，蘇擔任行政院長後一路拔擢。

黃明昭對上級交付任務使命必達，重視社會輿論，擔任刑事局長時是打擊假訊息「高峰期」，對政治、選舉及新冠肺炎疫情相關訊息「全都打」，引起不少爭議；調高雄警察局長曾帶隊路檢防制酒駕，警界有人肯定他重視社會公憤的酒駕，也有基層批評作秀。

警界人士說，黃明昭是「工作狂」，擔任刑警大隊長時，過年期間即便當天是副大隊長輪值，他仍到隊上處理公務，在刑事局時周間不回家，周末才陪家人，曾在立法院審查警政預算前一天，守在辦公室熬夜看資料，快天亮才闔眼。

據指出，黃明昭待人溫和有禮，對部屬極少口出惡言，頂多說重話，但處事細心，重視刑案績效及相關新聞發布，對各類數據及細節「鎖很大力」，給部屬壓力不輕。

官警觀察，黃明昭自知在高階警官中期別較低，很尊重署長陳家欽及「大學長」，不過受蘇貞昌提攜，可能常收到院長直接交辦事項，內心壓力不小，擔任刑事局長時常忙到深夜11點才下班，獨自到刑事局旁的松山文創園區散步，思考公事與排解壓力。