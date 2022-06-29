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黃明昭出身刑事經歷完整 工作績效深受陳其邁肯定

中央社／ 高雄29日電
黃明昭出任警政署長。聯合報系記者林保光／攝影
黃明昭出任警政署長。聯合報系記者林保光／攝影

警政署長陳家欽申請提前退休，高雄市警察局長黃明昭可望明天接任；他是警大51期出身刑事，學經歷完整，去年1月接任市警局長後打擊刑案成效顯著，深受市長陳其邁肯定。

陳家欽在警界服務42年，明年7月才屆齡退休，但因可能影響未來署長用人布局，壓縮新任署長對總統大選治安規劃時間，因此申請提前退休，預計明天生效。據內政部知情人士透露，新任署長將由黃明昭接任。

對此，高雄市政府警察局今天下午舉行例行周報，原本由黃明昭主持，但臨時改由副局長主持，市警局稱他「外出洽公」。中央社記者致電其手機，目前也暫未接通。

陳其邁下午在防疫記者會回應，黃明昭相關人事屬於中央職權，由中央回答比較妥當。不過陳其邁日前曾接受媒體聯訪表示，黃明昭跟高雄所有基層警察人員都非常努力，去年打擊重大犯罪跟槍擊案成績顯著，在工作表現要給予高度肯定。

現年60歲的黃明昭是中央警察大學外事警察學系51期、警大犯罪防治研究所碩士，畢業後一路自基隆市政府警察局巡官向上爬，曾任台北縣、市政府警察局刑事警察大隊長、雲林縣和基隆市警察局局長、刑事警察局副局長，以及內政部警政署警政委員，學經歷完整。

黃明昭在新北刑大大隊長任內，曾偵破當時震驚社會的汐止殺警奪槍案以及天道盟「日仔會」坑殺計程車司機案，工作表現深受蘇貞昌肯定。

直到民國108年初，黃明昭擔任基隆市警察局長時，又獲蘇貞昌破格拔擢，讓他先升任警政委員代理刑事局長，同年農曆年後真除，成為僅次於新北市長侯友宜之後最年輕的刑事局長。

黃明昭去年1月接下高雄市警局長一職時，更透露前局長劉柏良是他的老師，兩人師生之情不言而喻，如今他高升警界龍頭，與回任警政署副署長劉柏良的配合，相信未來會是外界焦點。

警察 新北市長 基隆

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