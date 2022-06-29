陳柏惟和基進有裂痕？黨秘書長：「沒懲處已有共識」

網路媒體「上報」報導前立委陳柏惟和所屬台灣基進黨關係有裂痕，基進黨今在嘉市提名市議員參選人，秘書長王興煥受訪解釋，陳柏惟有人情義理考量而涉入他黨初選，基進黨也要維護黨的原則，發公文後雙方有共識、解決問題，中彰投黨部遷出陳的烏日服務處也是資金、選戰務實考量。

王興煥表示，原本陳柏惟烏日服務處租金比較貴，為後續選戰布局，並不會在台中二選區提名，服務處選於台中市區，完全是經費、選舉的務實考量，且4月14日陳柏惟辭去中彰投黨部主委後，當時就決定要搬。

王興煥也說，黨和陳柏惟確實對事情判斷上有些差異，黨籍幹部可否在有提名的選區助選他黨參選人？ 可否在民進黨初選階段去協助特定擬參選人？若民進黨初選結束，基進黨例如在縣市長沒提人選不會競爭，基於台灣大局可以支持民進黨的候選人，但初選時不介入是黨的基本分際，陳柏惟有個人人情義理考量，並沒有錯，黨也要維護黨的原則，認知不太一樣。