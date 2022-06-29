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黃明昭接警政署長 李德維：用人唯親、坐直達車
警政署長陳家欽申請提前退休，今確定由高雄市警查局長黃明昭接任。國民黨立委李德維表示，外界對於黃明昭出任警政署長，覺得是行政院長蘇貞昌介入很深，而以黃明昭警界的期次來說，當到署長就像是「坐直達車」。
李德維批評表示，雖然用人權力是在執政黨沒錯，但蘇貞昌在警界人事上一路的強勢作為，還有此次陳家欽突然提前退休的換人時機，都充滿政治考量。
李德維指出，警察等國家重要部門人事要兼顧行政與專業，而不是像現在民進黨執政下「只要我喜歡，有什麼不可以」，政府「用人唯親」甚至「用人唯派」，很難說服民眾，此次黃明昭的就任，最後還是要受到警界內部和社會大眾的檢驗。
警大前教授、國民黨立委葉毓蘭也在臉書發文向陳家欽退休致敬，同時葉毓蘭也評論表示，此次陳家欽的提前退休，與其說是有助警察人事安定，不外乎是民進黨的政治考量，民進黨把警察首長人事安排視為選戰的超前部署，而當警政署長無法秉持專業與中立角色，想要掛冠求去也不足為奇。
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