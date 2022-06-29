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「別對台灣人民文攻武嚇」我外交部反擊陸國台辦

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

外交部今表示，針對中國國台辦發言人馬曉光發表「中華人民共和國擁有台灣主權、台灣無權參與國際組織」等謬論，外交部予以譴責，並呼籲中國政府應多照顧其人民福祉，別對台灣人民文攻武嚇。

外交部長吳釗燮日前受訪稱「中國從未統治過台灣」、「兩岸互不隸屬」，美國等派軍艦穿越台灣海峽是實踐航行自由，彰顯對區域和平穩定重視。大陸國台辦發言人馬曉光今天上午在例行新聞發布會上，提出四點回應吳釗燮。

我外交部今下午隨即針對馬曉光說法回應表示，台灣不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治台灣，這是再清楚不過、舉世皆知的歷史事實，也是兩岸的現狀；不能因中國政府自身的政治野心，就妄稱因其祖先曾踏足某些土地，而主張這些土地自古就屬於中國，這種違反「聯合國憲章」的行徑，破壞以規則為基礎的國際秩序，不被文明世界所接受。

外交部指出，中國政府為了擴張其勢力範圍，不斷以解放軍、海警、海上民兵等騷擾區域各國，甚至對他國飛行器作出危險挑釁及不雅動作，完全違背習近平在2021年9月21日對全世界的莊嚴宣示：「要堅持對話而不對抗、包容而不排他；中國過去沒有，今後也不會欺負他人，不會稱王稱霸⋯⋯」。中國國台辦、外交部、國防部都應對此深自檢討。

外交部說，中國政府近日來升高對台軍事威脅，動輒以大批機艦騷擾我防空識別區，破壞海峽中線默契，宣稱台海非國際水域，發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要」等，建構並擴大其灰色地帶戰術的操弄空間，欺壓恫嚇台灣人民。外交部在此善意提醒，中國人民近來受封城所苦，甚至已有多處銀行限制人民提領其存款，中國政府應多考慮自身百姓的自由與民權，藉由威脅恫嚇台灣，無助於中國人民的權利與福祉。

外交部並重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是事實也是兩岸現狀，只有透過民主程序選出的政府有權在國際社會代表台灣。我國政府堅守主權不容中國政府侵犯併吞，也會堅持台灣前途必須遵循台灣人民意志的立場，而這些是台灣人民的共識，台灣人民與政府絕不會在中國脅迫下屈服。

外交部 馬曉光 台灣人

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