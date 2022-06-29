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停電推新北？新北核安會：勿混淆視聽誤導民眾

聯合報／ 記者施鴻基王長鼎／新北即時報導

新北市核能安全監督委員會表示，核二廠1號機提前停機，是台電公司未能面對問題，妥善規畫乾貯設施，並非新北市的責任，請台電盡快依據行政院政策，興建室內乾貯設施，不要將核二廠1號機提前停機問題，推給地方政府，混淆視聽，誤導民眾。

經濟部長王花花聲稱，核二廠一號機因新北市府不讓台電蓋乾貯，才會提早停止運作。外界解讀她把停電和電價調漲題根源推給新北。新北核安會馬上回擊，反批台電未依行政院規定補正，乾貯案才未過關。

新北核安會表示，核能一、二廠都在新北市內，新北市要求確保核電安全無虞，例如核二廠室外乾貯興建計畫，依中央頒布的「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」第10條第1項規定，請台電核二廠營建工地應於施工前，檢具逕流廢水汙染削減計畫，報新北市府核准，就可依規定施工。

但台電均未補正資料，環保局持續與台電溝通，並於2019年10月15日最後一次告知台電公司，要求提出符合法規及專業審查意見的計畫，只要台電公司依法提出補正，市府會盡速審查、核照。

台電 核二

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