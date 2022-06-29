五年級首位警署長出線 黃明昭出身刑事鐵漢柔情

高雄市警察局長黃明昭出身刑事，曾親手抓過頭號槍擊要犯，又逮港台毒梟，自刑事局外放縣市刑警隊長後，一路仕途順遂，加上任職前台北縣刑警大隊長屢破重案，遇行政院長蘇貞昌正是縣長，更一再獲拔擢，雖不是最年輕的警政署長，卻是警大五十期以後第一位署長。

今天下午高雄市警局舉行例行周報，原本都由黃明昭主持，但今天下午他改由副局長主持周報，警方稱他「外出洽公」，電話暫未回應，將晚點對外回應。

黃明昭現年60歲，是雲林縣莿桐人，中央警察大學外事警察學系第51期畢業，分發基隆市警局巡官，調警務處刑警大隊偵查員，成為刑事幹部，後來調刑事局，並修得警大犯罪防治學系碩士。

1989年黃明昭任職刑事局偵二隊，追捕涉7件命案的槍擊要犯詹火樹到案，隔年查捕頭號槍擊要犯林來福行動中，親手制伏林，獲警政署破格擢升。1991年1名許姓男子潛入刑事局，擲汽油彈縱火，黃明昭又親手抓縱火犯，升刑事局偵二隊組長，破獲泰山食品公司遭以「千面人」下毒手法恐嚇勒索案，功績不少。

1993年當行政院宣誓向毒品宣戰，黃明昭破獲港台毒梟走私海洛因磚，並查獲涉10多件擄人、強盜、殺人的犯罪集團，還逮捕潛逃泰國的主嫌翁奇楠，獲頒警輝獎章。隔年他赴泰國，逮回毒梟幕後首腦「台灣坤沙」李義雄，名噪一時，1998年外放新竹縣刑警隊長，因常默默捐助貧病，獲「鐵漢柔情」之喻。

2000年9月黃明昭調彰化縣刑警隊長，因農、漁會選舉常有黑道介入，他強力掃黑、檢肅流氓幫派，遇重大刑案必率先趕到現場，勤做筆記，注意細節，夜以繼日投入，鐵人般的工作精神令基層折服，不到2年調前台北縣刑警大隊長。

在台北縣4年期間，黃明昭破石門鄉「白沙灣華隆俱樂部」周姓負責人遭綁架勒贖案、三重市日盛保全運鈔車遇劫、汐止殺警奪槍案、親民黨台北縣議員吳善九遭槍殺身亡，不眠不休的辦案精神，不僅讓許多刑警打從心裡欽佩，也獲當時台北縣長蘇貞昌青睞，被當成蘇系人馬，獲得不少助力，一路由刑事局督察、偵七隊長，升台北市刑警大隊長、刑事局主秘、雲林縣警察局長、刑事局副局長，獲力薦當上基隆市警察局長，2019年因蘇的力挺當刑事警察局長。