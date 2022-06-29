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高雄市警察局長黃明昭接警政署長 蘇貞昌強勢主導
警政署長陳家欽申請提前退休，今天確定由高雄市警察局長黃明昭接任，明天交接到任。黃明昭被認為是行政院長蘇貞昌人馬，警界解讀他的出線顯示蘇貞昌強勢主導，在黨政高層及派系勢力中勝出。
黃明昭是警察大學51期畢業，擔任台北縣刑警大隊長時獲當時台北縣長蘇貞昌信任，近年獲蘇力挺迅速竄升，2018年1月從刑事局副局長調基隆市警察局長，隔年1月升警政署警政委員，並代理刑事局長，同年3月真除。
去年1月黃明昭從刑事局長調高雄市警察局長，上任僅半年的高雄警察局長劉柏良回鍋警政署副署長，震撼警界。警界普遍認為，劉柏良是當時最適合的高雄局長，任內無重大缺失，雖捲入與涉訟商人翁茂鍾不當往來案，但經查無不法，異動背後牽涉政治角力，蘇貞昌在幫黃明昭「趕進度」、「補資歷」。
黃明昭在高階警官中期別相對低，快速跳升一直有雜音。警政高層分析，黃明昭接掌署長大位，將壓縮45至50期「學長」空間，加速警界新陳代謝，頗有世代交替意味，卻也破壞警界倫理，仍透露出政治介入警察人事專業。
這次台北市警察局長楊源明、警察大學校長陳檡文也有機會升署長，又以楊源明呼聲較高。楊源明曾任台中市警察局長、警政署主任秘書及基隆市警察局長，警界多認為依專業能力、職務歷練等升遷原則，楊是適合人選，他與各派系關係不錯，較無特定色彩，不過被貼上親新北市長侯友宜的標籤。
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