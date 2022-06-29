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藍批食藥署查吹哨者淪東廠 綠營：約詢相關人士很平常

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／取自民進黨團臉書直播
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／取自民進黨團臉書直播

國民黨立法院黨團今舉行記者會批評食藥署政風淪為「東廠」、「錦衣衛」，不查快篩廠商資料遭外洩內部是否有內鬼，反而調查陳情的民間吹哨者。民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰則回擊說，約詢相關人士，是非常平常與正常的事，國民黨不要扭曲事實。

黃世杰指出，希望國民黨有具體對象或有任何不法事證，應該盡速提告舉發，民進黨絕不寬貸、護短，防疫不容許造成民眾生命財產損失，但也不要造成防疫工作人員工作士氣打壓，希望國民黨就事論事，舉發相關事證應該可以獲得比較好效果，動不動就指責政府東廠、錦衣衛，對政風單位是極大汙辱，不可取。

黃世杰表示，行政調查、司法調查針對相關人士約詢，希望提供進一步資料與事證，以釐清事實，這是非常平常、正常的事，不是約詢就是東廠、錦衣衛，好像要做什麼不利處分，他也提到，如果國民黨口中的吹哨者，沒有積極提供事證給政風單位、司法單位，這樣的情形要怎麼樣調查？國民黨不要扭曲事實。

黃世杰說，國民黨針對同一案舉行記者會後，或許有相關吹哨者或陳情人向食藥署說明，因此食藥署交給客觀的的政風單位調查，只要有相關違法事情出現，「我們絕不護短，一定查辦到底」，但相關人士是否可提供協力義務是很重要關鍵，不要汙名化成不查內鬼、查吹哨者，這沒有任何道理。

民進黨團書記長陳歐珀批評，從口罩、疫苗、快篩採購，國民黨一路質疑政府採購失當，甚至有些弊端，捕風捉影造成防疫困難、干擾防疫，也造成民眾恐慌，「國民黨既然認為食藥署內神通外鬼，請問一下內鬼是誰？」

國民黨 黃世杰 食藥署

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