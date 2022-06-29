快訊

弱勢行人，強勢車輛：蔡政府的道安記者會出了什麼毛病？

余苑綺癌末化療體重直落 臉暴瘦凹陷「像骷髏人」

預防猴痘感染，衣服到底該怎麼洗？美CDC有指引

國民黨提名參選苗栗縣長 謝福弘：第一個會先訪鍾東錦

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
謝福弘的臉書已經是表明「苗栗縣長參選人」，也引發議論。圖／擷自謝福弘臉書
謝福弘的臉書已經是表明「苗栗縣長參選人」，也引發議論。圖／擷自謝福弘臉書

農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘今天中午臨時被通知今天趕赴國民黨中常會，謝福弘證實，他沒有被告知什麼事，引發地方政壇議論，認為國民黨可能要徵召提名謝福弘選苗栗縣長

謝福弘備戰下屆縣長，最近在臉書表明「苗栗縣長參選人」，就引發猜測，今天中午突然接到電話，要他下午1點40分於中常會之前趕到台北，但沒有說明什麼事，謝福弘說，前縣長劉政鴻上午曾打電話給他，提名小組已經通過要提名他，不過，他不能確定。

政壇人士分析，謝福弘雖沒有經過選舉的洗禮，但長期在水利會經營，擁有一定基層實力，且在海線地區劉政鴻、中港溪地區縣長徐耀昌之後，謝福弘出身山線地區，具有地域平衡的意義，及是地方派系劉派人馬，也符合苗栗劉、黃輪政的不成文例。

謝福弘受到前縣傅學鵬、劉政鴻等派系大老所推薦，相對苗栗縣議會議長鍾東錦比較沒有爭議性，國民黨在評估立委徐志榮無意參選縣長之下，青睞謝福弘選縣長。

謝福弘表示，如果他獲國民黨提名，第一個就會去拜訪鍾東錦，因為鍾為黨盡心盡力有目共睹，灰心之情不難想像，希望國民黨還是能夠團結，贏得縣長選舉。

鍾東錦最近還表達參選到底的決心，競選總部還舉辦動工典禮，今天中午他沒有接電話，不知道他對黨中央約謝福弘的回應。

2022大選 苗栗縣選舉 苗栗縣長 謝福弘

延伸閱讀

苗栗之亂有解 國民黨今提名謝福弘參選苗栗縣長

鍾東錦選縣長總部動工 質疑朱立倫協調取代初選很奇怪

鍾東錦參選到底 苗栗縣長選舉恐重演分裂的國民黨歷史

苗栗縣長選情震撼彈 鍾東錦：參選到底 不會主動脫黨

相關新聞

國民黨提名參選苗栗縣長 謝福弘：第一個會先訪鍾東錦

農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘今天中午臨時被通知今天趕赴國民黨中常會，謝福弘證實，他沒有被告知什麼事，引發地方政壇議...

指揮中心要求提交恩恩案報告 施文儀：早就應該處理了

新北市恩恩案延燒多時，指揮中心發言人莊人祥昨表示，將請新北市府提供恩恩送醫事件正式報告。前疾管局副局長施文儀說，指揮中心...

陸稱台灣海峽是內海 民進黨團：國際及台灣人無法接受

對於中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀表示，中國大陸企圖把台灣內國化、海峽內海化，嚴重違...

張善政確診 鄭文燦、賴香伶給祝福

國民黨桃園市長參選人張善政今快篩確診，即日起居家隔離7天，期間活動全部取消。桃園市長鄭文燦和民眾黨桃園市長參選人賴香伶上...

備戰百里侯／陳時中千呼萬喚出不來 林佳龍為何有本錢卡位北市？

民進黨選對會昨（28）日通過由總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市，正國會立委黃秀芳出戰彰化縣。不過，選對會召開前各方關注的台北市、新北市人選依舊難產。民進黨人士表示，蔡英文屬意由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中出戰台北市，林佳龍出戰新北市挑戰侯友宜的意向已相當明確，未宣布的原因也很容易猜出來，就是也是選對會成員之一的林佳龍還未點頭，林甚至對外界最近放話的「選新北條件說」相當憤怒。

拜會美國挺台議員 江啟臣：談台海安全、台美貿易倡議

國民黨立委江啟臣日前率立法院外交國防委員會成員赴美訪問，昨前往國會山莊拜聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席Congres...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。