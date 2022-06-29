國民黨提名參選苗栗縣長 謝福弘：第一個會先訪鍾東錦

農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘今天中午臨時被通知今天趕赴國民黨中常會，謝福弘證實，他沒有被告知什麼事，引發地方政壇議論，認為國民黨可能要徵召提名謝福弘選苗栗縣長。

謝福弘備戰下屆縣長，最近在臉書表明「苗栗縣長參選人」，就引發猜測，今天中午突然接到電話，要他下午1點40分於中常會之前趕到台北，但沒有說明什麼事，謝福弘說，前縣長劉政鴻上午曾打電話給他，提名小組已經通過要提名他，不過，他不能確定。

政壇人士分析，謝福弘雖沒有經過選舉的洗禮，但長期在水利會經營，擁有一定基層實力，且在海線地區劉政鴻、中港溪地區縣長徐耀昌之後，謝福弘出身山線地區，具有地域平衡的意義，及是地方派系劉派人馬，也符合苗栗劉、黃輪政的不成文例。

謝福弘受到前縣傅學鵬、劉政鴻等派系大老所推薦，相對苗栗縣議會議長鍾東錦比較沒有爭議性，國民黨在評估立委徐志榮無意參選縣長之下，青睞謝福弘選縣長。

謝福弘表示，如果他獲國民黨提名，第一個就會去拜訪鍾東錦，因為鍾為黨盡心盡力有目共睹，灰心之情不難想像，希望國民黨還是能夠團結，贏得縣長選舉。

鍾東錦最近還表達參選到底的決心，競選總部還舉辦動工典禮，今天中午他沒有接電話，不知道他對黨中央約謝福弘的回應。