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指揮中心要求提交恩恩案報告 施文儀：早就應該處理了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

新北市恩恩案延燒多時，指揮中心發言人莊人祥昨表示，將請新北市府提供恩恩送醫事件正式報告。前疾管局副局長施文儀說，指揮中心昨要求新北市府提供正式報告，「嚴格說起來，做的速度還是太慢了。」這是人命關天的事情，應不是等到事件發生逾2個月，恩恩爸苦苦哀求後，指揮中心才介入調查。

施文儀舉例，2020年疫情期間，彰化縣衛生局針對高危險群進行萬人血清抗體檢驗，當時驗出一人呈陽性反應，但當時指揮中心相關指引，並未要求進行血清抗體調查，因此對彰化縣自行檢驗一事，非常不滿，甚至要求政風室調查，但指引並非法令，只是讓各縣市有遵循的方法，仍可依各縣市不同情形進行調整，而不被法令限制，如今此案調查已被行政院擱置，待疫情結束後再行處理。

但針對恩恩案送醫情形，施文儀說，當初指揮中心公布「COVID-19緊急救護指引」，若出現意識不清、喘或呼吸困難、持續胸悶或胸痛症狀，消防局就可以安排送醫，並於聯絡過程中通知衛生單位，但新北市府依此指引，確實進行了一些調整，必須要透過衛生局派車才能送醫，目前指揮中心就是要求新北市府提交報告，研判恩恩是否延誤送醫。

施文儀說，恩恩案發生至今已超過2個月，指揮中心昨才要求新北市府提交報告，對比彰化縣衛生局萬人血清調查事件，當時火速調查、處理，但恩恩案人命關天，指揮中心處理速度還是太慢，「早就應該處理，早就應該要求新北市府提將報告。」

施文儀表示，新冠疫情期間，國人看染疫病人緊急送醫事件，為中央、地方同為一體，務必火速處理，不應分不同政黨就有不同的處理方式，才能符合民眾期待，如今指揮中心終於覺醒。

衛生局

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