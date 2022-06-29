快訊

余苑綺癌末化療體重直落 臉暴瘦凹陷「像骷髏人」

預防猴痘感染，衣服到底該怎麼洗？美CDC有指引

六旬老翁確診在家當「快樂黑數」 醫曝1個月後慘況

陸稱台灣海峽是內海 民進黨團：國際及台灣人無法接受

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／取自民進黨團臉書直播
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／取自民進黨團臉書直播

對於中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀表示，中國大陸企圖把台灣內國化、海峽內海化，嚴重違背台海事實，國際社會、台灣人民無法接受。

民進黨團副幹事長黃世杰則批評，國民黨國際事務部主任黃介正指美國稱台海是「國際水域」在國際海洋法上站不住腳，根本是替中國大陸背書，國民黨也知道這樣的說法不被台灣人接受，國際社會也不會接受，所以很快發聲明強調台灣海峽不是內海。

黃世杰並呼籲，國民黨中央或擔任相關黨職的人員，不要用政治口水的方式，輕忽、隨意地說出這些立場，「這樣只會讓自己內部互相打臉」。

黃世杰也說，國民黨主席朱立倫在美國說要親美，回到台灣，朱欽點的國際部主任卻替中國無理論點背書，甚至說如果美國在航行遭到中國反擊，流彈會波及台灣，「彷彿中國如果使用武力，好像還有法理基礎」，這樣的說法悖離事實，同時也跟國際法不相符合，民進黨團要嚴肅予以譴責。

對於中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，黃介正昨日接受網路節目專訪時表示，國民黨絕不接受中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，國民黨今也發表4點聲明強調，關於中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，國民黨絕不接受，態度明確。

國民黨 台灣海峽

延伸閱讀

藍指控政風調查快篩案吹哨者 綠籲不要扭曲事實

國民黨：絕不接受對岸指台灣海峽為內海 支持合法航行

台海定位之爭 民進黨：黃介正打臉朱立倫親美愛台口號

調整電價 民進黨：和馬政府當年油電雙漲完全不同

相關新聞

陸稱台灣海峽是內海 民進黨團：國際及台灣人無法接受

對於中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀表示，中國大陸企圖把台灣內國化、海峽內海化，嚴重違...

張善政確診 鄭文燦、賴香伶給祝福

國民黨桃園市長參選人張善政今快篩確診，即日起居家隔離7天，期間活動全部取消。桃園市長鄭文燦和民眾黨桃園市長參選人賴香伶上...

備戰百里侯／陳時中千呼萬喚出不來 林佳龍為何有本錢卡位北市？

民進黨選對會昨（28）日通過由總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市，正國會立委黃秀芳出戰彰化縣。不過，選對會召開前各方關注的台北市、新北市人選依舊難產。民進黨人士表示，蔡英文屬意由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中出戰台北市，林佳龍出戰新北市挑戰侯友宜的意向已相當明確，未宣布的原因也很容易猜出來，就是也是選對會成員之一的林佳龍還未點頭，林甚至對外界最近放話的「選新北條件說」相當憤怒。

拜會美國挺台議員 江啟臣：談台海安全、台美貿易倡議

國民黨立委江啟臣日前率立法院外交國防委員會成員赴美訪問，昨前往國會山莊拜聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席Congres...

龔明鑫：與美國務院和商務部官員交流台灣經濟安全議題

國發會主委龔明鑫28日在駐美代表處舉行記者會總結美國行，他表示，這次訪問華府接觸了美國國務院和商務部等政府官員，討論台灣...

菲律賓新總統小馬可仕明就職 台灣迄未獲邀請出席

菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於30日就職，我國迄未獲得邀請出席菲律賓總統就職典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。