陸稱台灣海峽是內海 民進黨團：國際及台灣人無法接受

對於中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀表示，中國大陸企圖把台灣內國化、海峽內海化，嚴重違背台海事實，國際社會、台灣人民無法接受。

民進黨團副幹事長黃世杰則批評，國民黨國際事務部主任黃介正指美國稱台海是「國際水域」在國際海洋法上站不住腳，根本是替中國大陸背書，國民黨也知道這樣的說法不被台灣人接受，國際社會也不會接受，所以很快發聲明強調台灣海峽不是內海。

黃世杰並呼籲，國民黨中央或擔任相關黨職的人員，不要用政治口水的方式，輕忽、隨意地說出這些立場，「這樣只會讓自己內部互相打臉」。

黃世杰也說，國民黨主席朱立倫在美國說要親美，回到台灣，朱欽點的國際部主任卻替中國無理論點背書，甚至說如果美國在航行遭到中國反擊，流彈會波及台灣，「彷彿中國如果使用武力，好像還有法理基礎」，這樣的說法悖離事實，同時也跟國際法不相符合，民進黨團要嚴肅予以譴責。

對於中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，黃介正昨日接受網路節目專訪時表示，國民黨絕不接受中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，國民黨今也發表4點聲明強調，關於中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，國民黨絕不接受，態度明確。