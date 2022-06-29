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拜會美國挺台議員 江啟臣：談台海安全、台美貿易倡議

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
圖／取自江啟臣臉書
圖／取自江啟臣臉書

國民黨立委江啟臣日前率立法院外交國防委員會成員赴美訪問，昨前往國會山莊拜聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席Congressman Mario Diaz-Balart（R-FL)。江啟臣說，除了感謝Mario長期相挺，也與對方針對區域情勢、台海安全及現正進行的台美貿易倡議等多項議題交換意見，同時約定下次在台灣相見，更預祝Mario11月連任成功。

江啟臣今天透過臉書指出，Mario曾多次訪台，距離1990年首次來台，至今已30年，中間更曾在2009年拜會馬英九總統，是與我國多年友好的國會議員，長期力挺台灣。本屆國會兩院已提出近70項友台議案，內容涵蓋政治、安全、經貿及國際參與等台美關係全方位議題。

江啟臣說，Mario經常領銜或連署與我相關議案、聯名函、出席我活動並公開挺台，今年3月更與其他3位共同主席領銜，並獲200位議員聯名致函商務部長Gina Raimondo及貿易代表戴琪，支持台灣參與「印太經濟架構」(IPEF)。

訪團也到美國國會研究處(The Congressional Research Service, CRS)參訪。江啟臣說，該處為美國國會提供國家政策及新興議題的研究與分析，類似立法院內所設立的預算中心、法制局等研究單位，藉這次參訪，瞭解其國會研究運作模式，作為未來提高我國立法院研究能量的重要參考，強化立法監督行政的力道。

江啟臣 立法院 美國

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