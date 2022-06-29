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龔明鑫：與美國務院和商務部官員交流台灣經濟安全議題

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
國發會主委龔明鑫28日在駐美代表處舉行記者會說明訪美成果。華盛頓記者張文馨／攝影
國發會主委龔明鑫28日在駐美代表處舉行記者會說明訪美成果。華盛頓記者張文馨／攝影

國發會主委龔明鑫28日在駐美代表處舉行記者會總結美國行，他表示，這次訪問華府接觸了美國國務院和商務部等政府官員，討論台灣經濟安全、如何處理中國大陸的壓力，以及美台合作等議題，雙方交流意見。

龔明鑫表示，台灣業者在美台商會舉辦的午餐會中，當面向商務部等政府官員提到對洽簽台美「避免雙重課稅協定」的期待。

龔明鑫此行並未特地前往行政部門拜會，而是透過智庫活動或選擇美國（Select USA）投資高峰會的場合與美方官員交換意見，他說，交流對象包含國務院與商務部。

龔明鑫表示，台灣今年參與選擇美國投資高峰會的表團規模也是最大，代表台灣企業對這場峰會的支持；他表示，美台企業代表有機會面對面溝通交流，尤其是美國針對基礎建設的需求，這有助台美未來合作。

投資峰會舉辦期間，華府也舉行台美21世紀貿易倡議的首次會議，龔明鑫說，他個人雖未參與，不過據了解談起來非常好，這是好的開始，從台美貿易與合作的趨勢面來說，這是前進一步。

龔明鑫將結束美國行，轉往日本東京訪問。

美國商務部26日至29日在馬里蘭州舉行2022選擇美國（Select USA）投資高峰會。華盛頓記者張文馨／攝影
美國商務部26日至29日在馬里蘭州舉行2022選擇美國（Select USA）投資高峰會。華盛頓記者張文馨／攝影
國發會主委龔明鑫28日在駐美代表處舉行記者會說明訪美成果。華盛頓記者張文馨／攝影
國發會主委龔明鑫28日在駐美代表處舉行記者會說明訪美成果。華盛頓記者張文馨／攝影
國發會主委龔明鑫27日參加選擇美國（Select USA）投資高峰會活動。華盛頓記者張文馨／攝影
國發會主委龔明鑫27日參加選擇美國（Select USA）投資高峰會活動。華盛頓記者張文馨／攝影

美國 國務院 華府

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