菲律賓新總統小馬可仕明就職 台灣迄未獲邀請出席

菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於30日就職，我國迄未獲得邀請出席菲律賓總統就職典禮。

外交部亞太司長周民淦21日在記者會表示，我國駐菲律賓代表處已向菲方表達希望派員出席總統就職典禮，但尚未獲得邀請函。

菲律賓總統就職典禮在即，外交部副發言人崔靜麟今回覆媒體指出，經我駐菲代表處近來持續向菲方確認，菲方此次仍未致邀我官方代表出席就職典禮。

崔靜麟說，為了對菲國政府及人民成功舉行民主選舉表達祝賀之意，我國駐菲律賓代表處除已經將總統蔡英文賀電轉致小馬可仕外，我方也將另尋適當時機向小馬可仕申賀；外交部期盼持續與菲國新政府共同合作，積極推動各項交流，增進兩國人民福祉。

外交部指出，菲律賓是我國「新南向政策」重點目標國家，兩國地理毗鄰，雙方在經貿、觀光及人員的交流都相當密切；台菲去年貿易總額達90.7億美元，今年1至4月台菲貿易額更成長20.6%，目前在台灣的菲國籍移工人數約14萬人，對台灣經濟發展貢獻良多。