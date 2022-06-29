呼籲海外鄉親繼續挺台 蔡英文：讓台灣走向世界

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「第51屆美東台灣人夏令會」致詞，感謝海外鄉親長期在國外奔波，為台灣外交打拚。她也說，這幾年來，國際對台灣認同與支持愈來愈多；台美關係也愈來愈好。拜託鄉親們，繼續給台灣最大的支持、一起打拚，讓台灣走向世界。

蔡總統表示，經過2年疫情，很高興美東台灣人夏令會能夠繼續舉辦，和鄉親們一起來關心台灣的未來。今年的主題是要關心台灣在後疫情時代的挑戰。

蔡總統說，跟大家報告，雖然因為疫情關係，全世界的經濟都受到很大的影響，不過台灣的經濟，還是有好成績，不只是去年經濟成長率超過6%，到今年5月，出口也已連續23個月正成長。這也代表，台灣的產品受到國際肯定。面對後疫情時代，全世界都開始拚經濟，政府也會繼續推動台灣產業進步，讓世界看到臺灣。

蔡總統說，要讓世界看到台灣，除了提升產業競爭力，跟世界做生意；找到更多理念相同的朋友，給予支持、相挺，也很重要。所以在這裡，特別感謝海外鄉親，長期在國外奔波，為台灣外交打拚。

蔡總統說，這幾年來，國際對台灣認同與支持，愈來愈多，例如最近美國總統也簽署法案，支持台灣爭取世界衛生大會（WHA）觀察員的身分。現在，台美關係越來越好，非常感謝大家。

蔡總統說，「今天的現場，有先進、也有許多年輕朋友，讓我們看到新的希望，繼續傳承台美人的認同。我希望，大家透過這個活動，交換意見，提出建議，讓台灣越來越進步。最後，我要拜託大家，繼續給臺灣最大的支持、繼續一起打拚，讓台灣走向世界。祝福活動一切順利，大家身體健康。謝謝。」