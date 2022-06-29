民調小輸林智堅 張善政團隊：這是一種鞭策 平常心看待

本報公布最新桃園市長最新民調，林智堅獲29%選民支持，張善政27%，平分秋色；有29%選民看好林智堅可望接棒鄭文燦，比率高於張善政的21%。張善政團隊表示，所有的民調都會作為參考，這是一種鞭策與鼓勵，讓他們看到還需要努力的地方，也感謝表態支持的市民朋友。

張善政團隊表示，由於選戰才剛起步，如同參選人先前所言「民調天天在變，但為桃園付奉獻及努力的心不變」，仍會以平常心，按照既有步調來打贏這場選戰。

張善政團隊表示，未來參選人還會端出有利於桃園發展的各項政策及政見，也會邀請其他參選人公開辯論，絕對不會讓各年齡層的民眾及中間選民及藍營的支持者失望，11月26日神聖的一票才是真正民意的展現，絕對會讓桃園鄉親對自己投下的票感到驕傲。