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油電再漲 侯友宜：政府必須做好規劃、思考能源配比

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，物價波動一定帶動民生衝擊，油電再漲政府必須做好完善規劃，也要思考能源配比如何做好。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，物價波動一定帶動民生衝擊，油電再漲政府必須做好完善規劃，也要思考能源配比如何做好。記者江婉儀／攝影

電價審查會議拍板7月起調整電價，立法院國民黨團批評，油電皆漲，今年是台灣民眾最痛苦一年。民進黨反嗆國民黨，難道是想替重啟核四鋪路嗎？新北市長侯友宜表示，物價波動一定帶動民生衝擊，油電再漲政府必須做好完善規畫，也要思考能源配比如何做好。

侯友宜說，面對電價未來會不會調整拭目以待，電價油價漲的過程中，大家要考慮到現階段，物價波動漲價一定會帶動民生物價衝擊，讓人民在生活上更加困苦，政府一定要非常體諒，民眾在這段時間過得很辛苦，尤其庶民經濟。

侯友宜表示，面對油電再漲價，政府就必須做好配套完善規畫，更重要在電力的長遠規畫，在能源這一塊，政府一定要做好妥善處理，不是單一面相，要思考能源配比如何做好，才能因應電價平穩，讓民眾在生活上不要受到更嚴重的影響，這也是政府需要做的長期規畫，政府在能源政策上要很清楚，面對碳軌跡2050淨零碳，全世界都已經走到這個趨勢，就必須要做好長遠規畫。

電價 新北市長 侯友宜

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