菲律賓抗議我在太平島實彈演習 外交部：有權例行操演

菲律賓外交部抗議台灣在太平島周邊海域實施實彈射擊演練，我外交部回應表示，我國有權在太平島及相關海域進行例行性操演。

菲律賓外交部推特帳號昨晚發文指出，「強烈反對台灣（中國）於2022年6月28日至29日在利高島（Ligaw Island，台灣稱太平島）附近進行非法實彈演習。」

我外交部副發言人崔靜麟回覆媒體表示，南海諸島及太平島屬於中華民國領土，我國對南海諸島及其相關海域享有國際法及聯合國海洋法公約上的相關權利，不容置疑。

崔靜麟指出，我國有權在太平島及相關海域進行例行性操演，為保障海上交通及鄰近海域作業的漁船安全，我方於每次實彈射擊演練前均事先通知相關區域國家。

外交部重申總統蔡英文於2016年提出之「四點原則」及「五項做法」，我國秉持「擱置爭議、共同開發」的基本原則，願在平等協商的基礎上，參與南海相關協商機制，並與相關國家共同維護及促進南海區域的和平與穩定。