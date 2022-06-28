前副總統陳建仁出書 創「因果螺旋」從疫情談到假消息

前副總統陳建仁日前大動作加入民進黨，引發政壇「選總統」或「選市長」的揣測。除了可能參選，陳建仁最近還有另一件「大動作」—出書。陳建仁將於七月一日出版新書「因果螺旋：跨越時空的探索與思辨」，闡明他創建、研究30年的「因果螺旋模式」對病因探索、疫情防控、釐清日常因果的重要性。

陳建仁致力流行病學研究，創建「因果螺旋理論」逾30年，他在書中介紹常見的因果推論謬誤，分享在醫學史上重要的病因探索與醫藥研發的故事，建立因果關係的法則。帶領讀者透過釐清因果關係，探索流行疾病的病因、思考如何有效管控疫情蔓延，同時剖析日常事件中的前因後果，思辨問題的真相與本質。

圓神出版社表示，本書的出版起因於2008年陳建仁於哈佛大學的一場演講，並在太太的鼓勵下，將30年來針對「因果螺旋模式」的研究成果集結成書、並寫成適合大眾閱讀的科普書。

事件發生都有其原因，掌握原因就可控制事件的發生，就如同流行病學家努力尋找疾病的病因，以避免或減少疾病發生的風險。在演講中，陳建仁院士提出：「一個流行病學家，應該要宏觀的觀察疾病變化的所有情況，從中做出正確的風險預測，並找出有效的預防措施。不只看到一個病毒如何使一個人致病，還要看到疾病對家庭、社會、國家，甚至全球的影響。這樣才能針對因果螺旋模式，逐一設計出有效的預防醫學策略，增進人類的健康福祉。」

「因果螺旋：跨越時空的探索與思辨」一書介紹許多常見的因果推論謬誤，包括先入為主、因果倒置、見樹不見林、假相關等。並描述在醫學史上重要的病因探索與醫藥研發的故事、建立與判斷因果關係的法則。最後談到疾病自然史與各種因果模式，以及陳建仁從事長期追蹤研究和分子流行病學研究領悟到的心得，所創建的「因果螺旋模式」。