台海定位之爭 民進黨：黃介正打臉朱立倫親美愛台口號

民進黨發言人黃世杰今天表示，國民黨國際部主任黃介正今指稱，美國所用的名詞「國際水域」在國際海洋法上完全站不住腳事；但日前朱立倫訪美時還高喊「親美愛台」口號言猶在耳，現在國民黨卻完全呼應中共的論點，無視中共想藉此破壞台海現狀的野心，黃的說法不僅又一次打臉朱立倫，也是嚴重傷害台灣與區域的安全利益。

黃世杰指出，我國外交部也已清楚說明，台灣海峽是國際水域，屬於我國領海範圍以外的水域均適用國際法的「公海自由」原則。黃世杰說，此番中共藉由操弄法律主張，挑戰既有國際秩序、破壞和平現狀的企圖已經昭然若揭、舉世皆知。

黃世杰表示，面對中共威權主義的擴張野心以及對於台灣與區域的實際威脅，國民黨竟然可以完全視而不見，甚至與之唱和，成為變相的幫兇。民進黨要問，國民黨如何有臉再自詡是「以台灣利益為優先」、「站在民主自由陣營」的政黨？