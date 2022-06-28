快訊

信用卡盜刷新手法曝光 金管會：留意1元消費簡訊

G7聯合公報再納入重視台海和平穩定 外交部感謝

聯合報／ 記者張加／即時報導
G7領袖們27日在德國艾爾莫堡合影。美聯社
G7領袖們27日在德國艾爾莫堡合影。美聯社

第48屆「七大工業國集團」（G7）領袖峰會28日落幕，會後發布聯合公報再次提及維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題；我外交部表示，將與G7成員等理念相近國家深化合作，共同維護印太區域和平、穩定、經濟繁榮與永續發展。

外交部今晚發布新聞稿指出，對於G7會員國及歐盟領導人，連續兩年以具體行動展現對台海和平與穩定的重視，外交部高度歡迎與誠摯感謝。  

外交部表示，我國作為全球負責任的一員，將持續與國際民主夥伴攜手合作，致力維護以價值為基礎的國際秩序，並秉持透明、高標準及價值驅動等民主原則，與G7成員等理念相近國家深化合作，共同維護印太區域和平、穩定、經濟繁榮與永續發展。

據外交部資料，繼去年6月13日G7領袖峰會聯合公報首度對台海和平與穩定表達重視，今年1月6日「日澳元首峰會」、1月21日及5月23日「美日元首峰會」、5月12日「歐日領袖峰會」及5月21日「美韓元首峰會」相繼聲明對台海和平穩定的重視；G7領袖峰會連續兩年於聯合公報強調維護台海和平與穩定的重要性，再度顯示關切台海和平與穩定已成為國際共識，並受到世界主要民主國家高度重視。

今年G7由德國擔任輪值主席國，美國、英國、日本、加拿大、法國、義大利及歐盟領袖齊聚於德國南部巴伐利亞邦艾爾莫城堡，就外交安全政策、氣候變遷、全球疫情及俄烏戰爭引發的危機交換意見，會中並提出「全球基礎建設投資夥伴關係」計畫，將在5年內投入6000億美元，打造足以因應氣候變遷的永續性基礎建設；塞內加爾、南非、阿根廷、印度及印尼國家元首也受邀與會。

G7 台海 外交部

延伸閱讀

G7推全球基建計畫抗衡「一帶一路」我尋求可能合作機會

拜習可望數周內通話 外交部：密切關注美中高層互動

日相出席G7峰會 強調台海和平穩定重要性

陸打壓我友邦代表團台成員 外交部：北京顯露惡劣本質

相關新聞

台海定位之爭 民進黨：黃介正打臉朱立倫親美愛台口號

民進黨發言人黃世杰今天表示，國民黨國際部主任黃介正今指稱，美國所用的名詞「國際水域」在國際海洋法上完全站不住腳事；但日前...

G7聯合公報再納入重視台海和平穩定 外交部感謝

第48屆「七大工業國集團」（G7）領袖峰會28日落幕，會後發布聯合公報再次提及維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方...

總統府發言人Kolas出新書懷念亡父 賴清德哽咽了

總統府發言人Kolas Yotaka今天下午舉行新書「愛是一條線」發表會，書中寫盡對亡父的思念。副總統賴清德特別出席致詞...

林濁水勸陳建仁：想當總統不是什麼壞事 不必推給上帝

民進黨前立委林濁水連日針對前副總統陳建仁入黨事件在臉書發表看法。林濁水今天再度表示，坦白講，想當總統，不是什麼壞事，堂堂...

陳雪生性騷案二審敗訴 范雲：停止濫訴莫浪費司法資源

立法院前年因審查監察院長被提名人陳菊人事案，爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生在過程中以肚子頂她，涉及性騷擾，...

總統府發言人Kolas新書發表會 賴清德憶亡父哽咽

總統府發言人Kolas Yotaka下午舉行新書「愛是一條線」發表會，副總統賴清德及許多嘉賓到場力挺，該書是總統府發言人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。