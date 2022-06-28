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總統府發言人Kolas出新書懷念亡父 賴清德哽咽了

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人Kolas Yotaka（右）今天舉行新書「愛是一條線」發表會，副總統賴清德（中）及立委劉櫂豪（左）到場力挺。記者季相儒／攝影
總統府發言人Kolas Yotaka（右）今天舉行新書「愛是一條線」發表會，副總統賴清德（中）及立委劉櫂豪（左）到場力挺。記者季相儒／攝影

總統府發言人Kolas Yotaka今天下午舉行新書「愛是一條線」發表會，書中寫盡對亡父的思念。副總統賴清德特別出席致詞，他指書中提到阿美族人對「未亡人」的安排，讓他印象深刻，想到自己的母親也曾歷經喪偶之痛，一時哽咽不能言語。

賴清德說，他很榮幸跟Kolas的父親Yotaka有一面之緣，當時他陪同紐澳駐台使節到東部參加豐年祭，見面之前，他已經跟Yotaka的成大主治醫師討論過Yotaka的病情，也跟Kolas討論過，所以見到Yotaka是一見如故。豐年祭結束後，也到Yotaka府上相聚，當時一起唱卡拉OK及享用阿美族美食，度過愉快的夜晚，Yotaka一家人都非常會唱歌，什麼都會唱，當時也感受到Yotaka是一位非常勇敢的人，堅持自己的理想。

賴清德說，他欽佩Yotaka對天主的信仰，退休後在教會做志工，寫聖歌傳唱，最令人感動的一首歌是「就這樣我愛」，歌中提到天主的愛不會因為現在的身分如何而有所差別。

賴清德也說，他也很感動Kolas對父母親的思念，後來才知道，Kolas的勇敢都來自父親。Kolas從東海大學社會研究所畢業後，一直想當記者，從記者當到主播、副理，但放棄了一、二十年的努力，接受了桃園市原民局局長的工作，去服務原住民，後來也接受擔任民進黨不分區立委，再到行政院當發言人。

賴清德回憶，他擔任行政院長時，時任政院秘書長卓榮泰問，立委中Kolas適不適合當發言人？賴回應「她不會來吧」，心想大家都想當立委，當發言人太辛苦了，但Kolas還是勇敢接受挑戰。

賴清德說，2018年他因民進黨敗選辭職，蘇揆上任後，Kolas婉拒擔任原民會主委，Kolas認為原住民不只應該做原民會主委，想做更多的事情，所以沒有接受，後來擔任總統府發言人。他也很欽佩Kolas在父親過世後，忍著悲傷陪同他前往宏都拉斯，完成蔡英文總統交付的工作。

賴清德說，書中提到阿美族人對「未亡人」的安排，讓他想到自己父親過世時，母親也有相同喪偶經歷，突然他哽咽停止說話，隨後說：「這個禮儀可以讓未亡人減少悲哀。」

賴清德指的禮儀，是書中提到，阿美族人在失去伴侶後，會由同樣喪偶的婦女一起陪同前往Halawan溪，躺在溪水裡，讓淚水跟悲傷隨溪水流去。

為了力挺Kolas，賴清德也說他購買了500本書，他認為這本書不但書寫了Yotaka的奮鬥過程，也有父女情深及宗教信仰，更有對土地的認同及對原住民文化的了解，希望大家一起支持。

Kolas 賴清德 阿美族

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