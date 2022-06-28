林濁水勸陳建仁：想當總統不是什麼壞事 不必推給上帝

民進黨前立委林濁水連日針對前副總統陳建仁入黨事件在臉書發表看法。林濁水今天再度表示，坦白講，想當總統，不是什麼壞事，堂堂正正講出來不是很好，不必推給上帝；民進黨是個堂堂正正的黨，想入黨，也堂堂正正加入，不要說，當學者才入黨，當政務官不行，「無論如何，大家總是認為未來的總統最好是堂堂正正的人」。

林濁水日前引述媒體報導指出，「陳建仁說，現在才入黨是因為以前身為政務官不適合加入政黨，但現在就是一位支持民進黨理念的民間學者，也支持總統蔡英文的施政，希望讓民進黨所有執政成績繼續延續，所以鼓勵大家加入」。

林濁水表示，民主國家政務官有黨籍，雖然還談不上「天經地義」，但是絕對是壓倒性的多數，這樣政黨政治和責任政治才明確；相反地，學者入黨也不是禁忌，但是知識份子雖然也有特定的價值觀，但是為在權力利益之前保持知識份子的自由立場，卻避免入黨是常態，陳建仁高見非常奇特，與正常民主國家常識很不一樣，相信一定有很特別理由，何妨進一步論逑。

陳建仁日前受訪表示，自己最愛的還是學術研究，但是如果台灣有需要他出來，替大家服務，當大家的公僕，讓大家的生活可以越來越好，「這都是天主召叫的使命，因此我就來做」。林濁水表示，換句話說，陳建仁如果選總統，那不是他的最愛，是不得已的，所以如果誰想了解他為什麼非做不得已事不可？那必須去問天主，不要問他，但是天主會答覆誰？

林濁水指出，這令大家對天主好奇起來了，應該是陳建仁信了教後對天主最重要的貢獻。林也問，一個人虔信宗教，反而讓人對他很難了解嗎？