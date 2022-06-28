陳雪生性騷案二審敗訴 范雲：停止濫訴莫浪費司法資源

立法院前年因審查監察院長被提名人陳菊人事案，爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生在過程中以肚子頂她，涉及性騷擾，陳雪生提告范雲誹謗一審敗訴後上訴，今天下午二審宣判駁回上訴，陳雪生再次敗訴。范雲表示，希望陳雪生面對自己曾經性騷擾的錯誤，撤回民事賠償案上訴，不要再浪費司法及行政資源。

范雲表示，從2020年7月14日，在立法院議場發生陳雪生性騷擾案，至今已快兩年。去年12月中，不管是行政申訴、民事賠償、刑事告訴，陳雪生三案全敗，因此今年1月28日，陳雪生已公開道歉。

范雲表示，原以為整案就此落幕，也期許台灣性別平等可以更進一步；沒想到陳雪生道歉後持續上訴，一直到現在，自己還持續受到陳雪生委員的濫訴糾纏，呼籲應撤回上訴，壁面浪費司法資源。