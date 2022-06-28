總統府發言人Kolas新書發表會 賴清德憶亡父哽咽

總統府發言人Kolas Yotaka下午舉行新書「愛是一條線」發表會，副總統賴清德及許多嘉賓到場力挺，該書是總統府發言人Kolas Yotaka在父親離世後，回憶、沉澱、檢視父親所傳承的信念、風範，以及那一首首詩歌，並轉換一本關於親情、身分認同、信仰與愛的動人書寫。

【中央社／台北28日電】

總統府發言人Kolas Yotaka今天發表新書「愛是一條線」，記錄與父親生前過往相處點滴。副總統賴清德出席新書發表會，他提到原民部落協助未亡人面對喪偶時的文化，說到「因為我父親過世後，我母親…」時，一度哽咽。

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）發表由天下文化出版的「愛是一條線」新書，記錄與父親生前過往相處點滴。賴副總統、立委劉櫂豪等人出席，駐美代表蕭美琴則以錄影跨海祝賀。

Kolas書中提到，Halawan（哈拉灣）、古老阿美族部落，在失去伴侶後，有一個由女人鼓勵女人、繼續勇敢活下去的儀式。

腰椎開刀、昨天出院的賴副總統今天全程參與新書發表會，他提到，Kolas父親面對死亡的無懼，令人欽佩感動。

賴副總統說，書中提到對喪夫未亡人的安排，相當人性化，具有文明的禮儀；賴副總統說到，「因為我父親過世後，我母親…」時，一度哽咽，無法言語。賴副總統認為，這個禮儀非常好，可以幫助許多未亡人減少悲哀。

賴副總統也說，「愛是一條線」有兩個部分，一個部分是血緣，會牽引人回到地面的家，落葉生根；另外一部分就是信仰，會牽引人回到天主的家，安息主懷。

賴副總統也打趣說，從「愛是一條線」這句話也可以看出Kolas父親的睿智、先知，如果用在疫情發展，現在每個人都希望快篩出來是一條線，代表是健康的。

賴副總統還透露，過去他辭去行政院長，由蘇貞昌接任時，Kolas曾獲邀擔任原民會主委，但Kolas婉拒，因為她認為，原住民有機會做的工作，不應該只限於主委的工作。

Kolas致詞提到，這是一本她為父親寫的書；她回憶，父親癌末虛弱、連站一分鐘都困難的時刻，看到她回家，緩慢起身、展開雙臂擁抱她的場景；愛是一條線，雖然她早早就離家，但父親固執的愛與信仰，始終引導她回家。

Kolas說，今年年初她陪同賴副總統出訪宏都拉斯，回國隔離14天，一個人在飯店把這本書寫完，她必須不斷回到父親過世前後的場景，歷歷在目，常常邊寫、眼淚不停流。