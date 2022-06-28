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恩恩爸不排除提告新北市府 侯友宜：配合司法調查

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
衛生局長陳潤秋表示，收到中央來函，會依照來函內容儘速回覆。記者劉懿萱／攝影
衛生局長陳潤秋表示，收到中央來函，會依照來函內容儘速回覆。記者劉懿萱／攝影

新北中和2歲童恩恩事件陷入膠著，恩恩爸將矛頭指向新北衛生局長陳潤秋，認為副局長曾在4月17日發出的簡訊中，就顯示有延誤就醫治療，不排除對新北市府提告。新北市長侯友宜說，家屬的心情完全可以理解，在司法調查部分，一定會全力配合來調查。

新北衛生局發言人高詩琪說，公衛人員都堅守崗位全力以赴，且本案同仁出勤紀錄已送交司法單位，公正第三方進行調查。

高詩琪說，確診病例數不是平均分散在各區域，人口密集程度及移動頻繁都是影響原因，4月14日當天，新北市當日確診人數360人、中和區確診數63人，全市居隔人數1萬多人、中和區1300多人。

高詩琪指出，衛生所人員負責處理確診者服務及接觸者追蹤關懷，包括疫調、個案資料上傳維護、同住者、職場及學校匡列、開立居隔單、設定電子圍籬、安排採檢、安排防疫計程車，居隔者10日追蹤關懷、快篩檢測回報及民眾諮詢各種防疫相關問題等。

高表示，這些工作都是一天一天不斷累積增加，公衛人員都是堅守崗位竭盡所能、全力以赴，且本案相關資料包括同仁出勤工作紀錄都送交司法單位，由公正第三方進行調查。

至於指揮中心發言人莊人祥今表示，將請新北市政府提供正式事件報告，還原事件經過。陳潤秋則表示，事件發生後，市府全力投入協助治療與關懷，整個過程也與中央一直持續交換資訊，新北與中央都分別召開兒科就醫指引專家會議，討論兒童緊急就醫及治療指引，中央也在4月20日公布放寬就醫規範，收到中央來函，會依照來函內容儘速回覆。

新北市長侯友宜說，家屬的心情完全可以理解，在司法調查部分，一定會全力配合來調查。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜說，家屬的心情完全可以理解，在司法調查部分，一定會全力配合來調查。記者劉懿萱／攝影

新北市長 衛生局 司法

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