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大陸稱台灣海峽為「內海」 黃介正：國民黨絕不接受

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨國際部主任黃介正今接受「新聞不芹菜」節目專訪。圖／震傳媒提供
國民黨國際部主任黃介正今接受「新聞不芹菜」節目專訪。圖／震傳媒提供

中國國防部長魏鳳日前稱台灣海峽為中國「內海」，引發台灣、美國抗議。國民黨國際部主任黃介正今接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時強調，國民黨絕不接受其「內海」的說法；但要注意美國未來在台灣海峽航行或飛越時，有可能受到中國的強力反擊，國民黨不希望美、中打架時，流彈波及到台灣。

黃介正認為，這是法律解釋的問題，如果依照國際法、國際海洋法，中國的說法並沒有違法，而是其對領海之外延伸的毗鄰區以及經濟海域主張一定的權力。

至於美國所用「國際水域」名詞，黃介正表示，在國際海洋法上完全站不住腳，所謂「國際水域」只是美國海軍航行作業的名詞，依照國際海洋法而言，並沒有法律位階。

日前我國石斑魚遭中國片面禁止輸入，引發各界關注。黃介正指出，要先釐清對岸是否採取突襲方式，還是先前有通知，必須讓科學數據來說話，看到底是誰在騙人，而重點是有問題應該見面談，但民進黨現在見不了，國民黨當然見得了，但這並不是國共哥倆好。

黃介正補充，中國大陸影響到我們的農民，應該要當面講來解決問題，而不是用鍵盤一直罵，甚至不管是非對錯就採取補貼等措施，如果石斑魚有問題，就請中國大陸把證據拿出來，彼此若有錯就要承認，若我方沒錯中國大陸就應該解禁。

黃介正也提到，過去鳳梨遭中國大陸禁止進口不是事發突然，事前對岸有幾次反應介殼蟲問題，中間也有預警，這些都是科學的事情，就讓科學數據說話，而如果去日本賣的鳳梨跟賣到中國的是同一批，檢驗方式也一樣，那就會合理懷疑是蓄意行為。

黃介正說，「食品安全不要用民族主義與情緒處理」，若國內農漁產業者認為國民黨能解決問題，國民黨當然責無旁貸，可協助反映要求，絕對樂意提供協助，但也會擔心跟中國交涉過程中，被民進黨扣帽子，進而導致國民黨吃虧。

而對於綠營質疑兩岸經濟合作架構協議（ECFA）無用，黃介正則說，「若沒有功能，可以把它撤下來看看」。

國民黨 台灣海峽 兩岸關係

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