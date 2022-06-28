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黃介正：朱立倫是首位不在「總統大選期」訪美的在野黨主席

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨國際部主任黃介正今接受「新聞不芹菜」節目專訪。圖／震傳媒提供
國民黨國際部主任黃介正今接受「新聞不芹菜」節目專訪。圖／震傳媒提供

國民黨主席朱立倫日前訪美，稱九二共識是「創造性模糊」，是「沒有共識的共識」。國民黨國際部主任黃介正今接受「新聞不芹菜」節目專訪時表示，「在美國都是用英文所敘述，所以可能出現落差」。朱立倫想表達的意思為，沒有各自表述空間，就不會有共識。

黃介正說，畢竟跟美國人講話不會用中文，朱立倫不會想到前總統陳水扁講過什麼話，還要跟他講一樣？神經病，想太多了。黃指出，「當時告訴美方，中國大陸有一中原則，美國是一中政策，而我說我們是一中各表，也有告知沒有各表就沒有九二共識」。

黃介正表示，美國與世界各國的執政黨交往密切是必然，此趟訪美有考量到規格問題，而根據過往資料，沒有「陽春黨主席」訪美的前例，意思是過去黨主席訪美，都是同時具有總統候選人身分，所以朱立倫是第一個在野黨主席，且不是在總統大選期間訪美，這是過去從沒有發生的狀況。

黃介正提到，原先預計拜訪白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），但因那時他正繁忙南太平洋議題，加上美方與澳大利亞有問題要談，如果急於求見，可能導致反效果，希望讓美國知道國民黨是可靠夥伴，要先建立互信，如果急於殺雞取卵搞大內宣，「老實說，錢就白花了」。

針對先前提出反萊豬公投是否影響訪美行？黃介正指出，國民黨訪美期間，美方沒有一個人提到美豬、萊豬問題，因為從美方角度來看，萊豬不是對台關係的關鍵因素，而是台海如何維持和平穩定，以及戰爭爆發台灣是否能撐住。

至於朱立倫訪美跟2024總統大選是否有關連？黃介正回應，很多人分析，朱立倫這次訪美可以墊高身分、增加知名度，「但朱立倫有提醒過我，在做任何論述時，不要讓別人聯想到他要選2024」。

朱立倫 美國 國民黨

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