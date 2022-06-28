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綠營砲轟高雄衛武營說成「大武營」 柯志恩：一時口誤

聯合報／ 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
國民黨智庫執行長柯志恩說她沒有把屏東大武營與高雄衛武營混淆，只是一時口誤說錯。圖／本報資料照
國民黨智庫執行長柯志恩說她沒有把屏東大武營與高雄衛武營混淆，只是一時口誤說錯。圖／本報資料照

國民黨智庫執行長柯志恩明天可望被提名參選高雄市長，昨天受訪卻將衛武營說成「大武營」，招致民進黨及台灣基進參選新人批評。柯志恩今說，她屏東家鄉有大武營，高流之前被定位成南部音樂中心，她說得不夠精準、口誤，不需要過度放大打口水戰，「市政議題歡迎指教」。

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨接受「今天誰來沛」網路節目專訪，談話中把衛武營國家藝術中心說成「大」武營、「南部」音樂中心。

民進黨市議員參選人湯詠瑜、黃偵琳說，前有韓國瑜自導自演，後有柯志恩來高雄逢場作戲，國民黨的市長候選人沒有一個先做好功課再來選。台灣基進參選人李雨蓁也批評，柯志恩任立委期間是文化教育委員會委員，更曾經擔任過召委，衛武營就是在她任內開幕的，不該兩個高雄重要文化建設都口誤，連立委都不及格。

柯志恩表示，她只是一時口誤，沒有把屏東大武營與高雄衛武營混淆，她去過衛武營，也常開車經過，她在屏東長大，屏東有大武營營區，不慎將高雄衛武營說成大武營；流行音樂中心在南、北兩地都有，才會將高雄流行音樂中心說成南部流行音樂中心，「謝謝對方指教，之後表達會更小心，但不需要打口水戰，請就市政議題來好好討論，才是市民想關心的事」。

柯也提及，行政院長蘇貞昌之前在高雄也講過「打贏防疫選戰」等口誤，這麼離譜的口誤，當時為何綠營人士全噤聲，蔡英文總統之前也曾把新竹市長參選人沈慧虹念成林慧虹、五星旗副市長、沈副院長等，口誤難免，不需要過度拿來當攻擊話柄。

國民黨KK政線議員鍾易仲說，一時口誤是難免，綠營抓到一兩句語病，就演譯成一兩千字的酸言酸語，大可不必；綠營炮火全數對準柯志恩，不禁讓人產生綠營似乎很怕柯志恩的感覺。

衛武營 屏東 國民黨

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