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民進黨團譴責聯合國：被政治控制 不顧國際主流價值

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團幹事長鄭運鵬。本報系資料照
民進黨團幹事長鄭運鵬。本報系資料照

聯合國海洋大會昨天在葡萄牙里斯本舉行，中國大陸不滿我國友邦吐瓦魯代表團中有台灣人，進而向大會施壓，吐瓦魯外交部長柯飛因此退出會議以表抗議。民進黨立法院黨團表示，中國大陸對聯合國海洋大會施壓、讓台灣失去會籍，聯合國不顧國際的主流價值及社會責任，被政治控制，民進黨團要譴責。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，在全世界的每一個會議、團體及公私活動上，中國對台灣進行打壓，不會管「政治歸政治、體育歸體育、聯合國歸聯合國」，只要有機會，中國會在任一個角落打壓台灣。

鄭運鵬指出，感謝吐瓦魯外交部長，為了支持台灣，用離席抗議的方式，表達對台灣支持。吐瓦魯是受溫室效應影響很大的太平洋島國，有可能因海平面上升造成國家國土不見，所以聯合國的海洋大會對吐瓦魯來說，是非常重要的國際會議。

鄭運鵬指出，吐瓦魯情義相挺，台灣希望兩國邦誼不會改變、繼續深化，也希望吐瓦魯這次的離席抗議，不要影響到他們在海洋相關及國際政策上影響國家的權益。

吐瓦魯 聯合國 民進黨

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