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G7推全球基建計畫抗衡「一帶一路」我尋求可能合作機會
七大工業國集團（G7）領袖承諾推動「全球基礎建設與投資夥伴計畫」，未來5年籌募6千億美元資助發展中國家的基礎建設需求，抗衡中國大陸的「一帶一路」倡議；我外交部今表示，樂見歐美等民主國家提供資源，我國政府也會尋求可能的合作機會。
美國總統拜登與G7其他領袖在德國南部艾爾莫城堡舉行的年度峰會上，宣布將推動「全球基礎建設與投資夥伴計畫」。拜登說，美國將在未來5年，為這項計畫投注2千億美元的聯邦經費及私人投資，協助中低收入國家應付氣候變遷問題，並改善全球衛生、性別平等、數位基礎建設等項目。
路透報導，歐盟執委會主席范德賴恩說，歐洲將在5年內，為「全球基礎建設與投資夥伴計畫」籌募3千億歐元經費，協助抗衡中國大陸國家主席習近平2013年推出的「一帶一路」倡議。
我外交部歐洲司副司長呂世凡今在例行記者會表示，樂見歐美等民主國家提供資源，協助中低收入國家的基礎建設，我國政府也會與理念相近國家尋求可能的合作機會。
北大西洋公約組織（NATO）29日至30日在西班牙馬德里舉行高峰會，預期將會通過新版的戰略概念文件，非北約成員國的日本、南韓、澳洲及紐西蘭領導人也首度受邀出席，屆時將共商俄烏戰爭情勢，以及中國崛起所帶來的挑戰等重要議題。
呂世凡指出，外交部注意到北約領導人近年來提升對中國挑戰的警覺，並積極尋求加強與亞太國家合作，共同對抗假訊息、複合式威脅、網路安全等新興挑戰，外交部也會持續密切關注相關的發展。
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