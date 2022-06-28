訪華府僑社 江啟臣：中華民國在海外最堅強力量

國民黨立委江啟臣日前率立法院外交國防委員會成員訪美。江啟臣今透過臉書指出，考察首日安排僑界拜訪，感受到大家對中華民國發自內心的熱愛，「我們都是中華民國派」。訪團預計在美東時間28日上午拜會聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席Mario Diaz-Balart。

江啟臣表示，僑胞是中華民國在海外最堅強力量，今天到訪的美京中華會館是華府僑社龍頭，過去他在擔任黨主席期間瞭解到，這裡不只每年都會舉行雙十國慶升旗典禮，紀念國父的日子，以及許多重要的國家或文化節慶、僑胞朋友們都會在此齊聚、聯絡感情，在他鄉攜手相扶，除了宣揚和傳承中華文化，也維繫彼此感情。

訪團也到僑界的日照中心拜訪。國民黨立委葉毓蘭說，中心主任告訴他們，90幾位長輩在他們的照顧下，沒有一個染疫，連華府市長也讚賞有加。只要落實部署，機構裡的長輩未必會有較高的確診或死亡，他們的經驗值得台灣學習。

江啟臣說，這次考察也特別前來瞭解華語文教學在美國的推動實況，華語文科系近年也是大學選系的熱門選項，希望未來能有更多台灣的華語文教師可以到美國交流，增進民間互動與瞭解。

他也說，難得能與長期在海外努力的僑界朋友面對面的互動和交換意見，聽到相當多的建議，也思考著如何讓僑台商與台灣有更多的鏈結，例如僑台商子女的教育學習，經濟商業的產業投資等，如何尋找到更多合作的管道並媒合，相信在疫情趨緩的未來，可以看到更多機會，結合政府和民間力量，讓世界看見中華民國、感受台灣人的良善。